Борис Тизенгаузен утверждает, что недовольство тем, как Путин ведет и как закончит эту войну среди определенной категории населения РФ растёт.

Политтехнолог Борис Тизенгаузен рассказал, почему террористу Игорю Стрелкову-Гиркину разрешили открыто критиковать Владимира Путина и какое будущее ждет его.

"С критикой власти Гиркиным - это очень технологичный ход со стороны ФСБ, так раньше работали и в КГБ, чтобы выявить несогласных. Они организовывали какую-то подпольную ячейку ненавидящих советскую власть и смотрели кто и туда приходит, кто вскрывается там, кто-то может об этом не говорит, но он туда приходил. Всех на карандашник и потом разобрались", - сказал он в эфире.

По его словам, здесь та же самая история.

"Гиркин, критикуя Путина, говоря там какие-то условно военно-правильные вещи со стороны для российского электората, он аккумулирует на себя вот эту право-радикальную часть российского общества, которая становится все больше, которая понимает, что Путин увяз в этой войне, которая хочет, чтобы Путин раз и навсегда ударил ядерным оружием и закрыл вопрос или там всеобщей мобилизации", - заявил Тизенгаузен.

Политтехнолог утверждает, что недовольство тем, как Путин ведет и как закончит эту войну среди определенной категории населения растёт.

"Этих людей нужно взять под контроль: для этого появляется Гиркин, который собственно эту критику и воплощает в жизнь и дальше трансформируется в политический проект, чтобы не появилось стороннего ничего и не забрали. А по разным оценкам от 12 до 14% вот это право-радикальная часть общества. Поэтому, скорее всего, Гиркин впоследствии трансформируется в политпроэкт и соберёт вот этих несогласных, но имперски настроенных и они никуда не потеряются", - добавил он.

Задержание и арест Гиркина - детали

21 июля в московской квартире задержали террориста Игоря Стрелкова (Гиркина), его, вероятно, подозревают в экстремизме. Бывший депутат, врач ЧВК "Вагнер" Дмитрий Петровский признался, что написал заявление на бывшего "министра обороны "ДНР" и ярого критика Кремля. Мещанский суд Москвы взял его под стражу на два месяца.

Террорист систематически критиковал власти РФ и военное командование за то, что они недостаточно успешно ведут войну против Украины.