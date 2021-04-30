Наблюдая за поведением российских войск у украинских границ, западные лидеры должны обратить внимание на то, что Москва сделала в прошлом.

"Россия больше никого не застанет врасплох", - сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба недавно в Брюсселе. И, похоже, он оптимист. На самом деле, многие европейские лидеры так и не усвоили урок российской войны в Грузии 2008 года, а также необъявленной войны против Украины и аннексии Крыма в 2014 году.

Но риторика снова обостряется. А российские войска подозрительно ведут себя у украинских границ. И шансы снова высоки, что Москва и на этот раз "удивит" Европу. Вред для европейских интересов будет очень большой. И на этот раз у западных лидеров не будет оправдания за неправильную позицию, - пишет на страницах Politico профессор Королевского колледжа Лондона Кристофер Майер.

Читайте такжеBloomberg: Нерешительность США и Европы в отношении Украины опаснаЭффект неожиданности умножает силу. И он играет важную роль в стратегии Кремля. Российская экономика не больше итальянской. А номинальные расходы на оборону России составляют лишь четверть от всего, что тратит Европа вместе. Несмотря на то, что Москва много инвестировала в свою армию с 2009 года, ей все еще нужно заставлять людей гадать о ее планах.

Кремль уже продемонстрировал умение использовать информационную асимметрию между собой и Западом. Для Москвы значительно легче собрать высококачественную информацию о ключевых лидерах Европы из открытых источников и составлять прогнозы, как они будут вести себя в различных сценариях в Украине. Российские чиновники работают в условиях более эффективной секретности и с лучшей контрразведкой. Принятие решений происходит лишь в узком окружении Владимира Путина, в которое западным разведчикам трудно проникнуть.

В результате, западные чиновники часто неуверенны, кого слушать в России. Например, перед российской войной против Украины в 2014 году и аннексией Крыма советник Путина Сергей Глазьев сказал, что Москва больше не может гарантировать украинский статус как государства. Он допустил, что она может вмешаться, если пророссийские регионы обратятся напрямую к российскому правительству. Вместо того, чтобы слышать эти предупреждения, большинство европейских чиновников либо пропустили их мимо внимания, либо отвергли как ненадежные. Поэтому они послушали заверения главы МИД России Сергея Лаврова.

"Мы серьезные люди, а не параноики", - сказал Лавров, пообещав "успокоить горячие головы".

В этот раз, когда российские войска собирались у границы Украины, другой чиновник Кремля - заместитель главы администрации президента Дмитрий Козак - заговорил о "начале конца" Украины. По его словам, каждому, кто нацелится против этнических русских на Донбассе, "выстрелят не в ногу, а в лицо". На этот раз европейские лидеры поступили бы разумно, если бы не отвергли эти слова, считая их предназначенными для внутренней российской аудитории. Как будто подготовка общественного мнения к войне - это что-то не серьезное.

Читайте такжеМинистр обороны Польши: "Политика Путина направлена на восстановление империи"Так же движение российских войск нельзя игнорировать. Перед войной в Грузии в 2008 году европейские наблюдатели зафиксировали в Южной Осетии и Абхазии такое же передвижение войск и военные провокации, как в этот раз в России и Крыму. Тогда Москва замаскировала свое наступление под легенду о проведении "учений". И в этом году она тоже говорила о неопределенных "боевых тренировках", чтобы оправдать наращивание войск у украинской границы.

В попытках застать всех врасплох Москва может рассчитывать, что получит помощь из, казалось бы, неожиданного источника - многие западные эксперты и политики слишком склонны обманывать себя относительно российских намерений. Когда аналитикам не хватает надежной информации, они часто пользуются тем, что Роберт Джервис называл "зеркальным отражением". Какой бы была рациональная реакция моего правительства в такой ситуации? Им трудно представить, чтобы лидеры смели нагло врать или нарушать основы международного закона, включая нарушение границ суверенной страны и аннексию территорий.

С западной точки зрения, российское вторжение нерационально. Опрос 905 экспертов по международным отношениям показал, что лишь 14% предсказывали военное вторжение в Украину за несколько дней до того, как оно произошло. Западный подход часто недооценивает внутреннее давление и инициативы, с которыми имеют дело авторитарные лидеры. Также он ошибочно представляет, кому принадлежит власть. В случае Грузии в 2008 году западные аналитики не думали, что президент Михеил Саакашвили будет столь "безумным", чтобы нанести военный удар, несмотря на большую вероятность российской ответа. Оказалось, что он пообещал восстановить контроль над сепаратистскими регионами. Поэтому под давлением этого обещания он таки решился на военный шаг.

В 2013 году западные аналитики ожидали, что Россия может как-то наказать Украину. Однако, они точно исключали грубое военное вторжение, не говоря уже об аннексии. Несколько предупреждений от министров иностранных дел Польши и Швеции были проигнорированы как предвзятое отношение к России.

Читайте такжеNZZ: Отвод войск России от Украины может быть маневром для отвлечения вниманияДолжны ли западные лидеры согласиться на дипломатическое решение, которое даст России фактическое право накладывать вето на будущий путь Украины? Готовы ли они оказать ощутимую поддержку Киеву и ввести мощные санкции, чтобы сдержать Россию и отвлечь худший сценарий? На эти вопросы лучше дать ответы до вторжения, а не после него.

Западным лидерам простительно то, что агрессия России в 2008 и 2014 годах была для них неожиданностью. Но им не будет оправдания, если они снова позволят себя обмануть.

Стягивание войск РФ к границе: что произошло

РФ под видом подготовки к учениям стянула в оккупированный Крым и к границам Украины десятки батальонных тактических групп, военную технику, штурмовики Су-25СМЗ, корабли Каспийской военной флотилии.

20 апреля Кулеба отметил, что численность российских войск на границах с Украиной через неделю вырастет до более 120 тыс. военнослужащих.

22 апреля в оккупированном Крыму на совещании об итогах действий российских войск во время внезапных проверок министр обороны РФ Сергей Шойгу решил завершить внезапную проверку российских войск в Западном и Южном военных округах РФ возле границ Украины, в рамках которой проводились учения, поскольку "все поставленные цели достигнуты".

По его словам, Генеральному штабу, командующим войсками военных округов и воздушно-десантных войск поручено спланировать и приступить с 23 апреля до возвращения войск в пункты постоянной дислокации, провести детальный анализ и подвести итоги внезапной проверки войск.

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Перевод: Лесь Дымань