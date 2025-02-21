По словам советника Трампа, это соглашение будет полезным для всех.

Президент Украины Владимир Зеленский подпишет соглашение с США по полезным ископаемым "в ближайшие сроки". Об этом заявил советник Трампа по нацбезопасности Майкл Уолтц во время конференции консерваторов Conservative Political Action Conference.

Он подчеркнул, что это соглашение будет полезным для всех, поскольку Украина будет экономическим партнером США, на ее территории перестанут гибнут люди, а налогоплательщики в Америке вернут деньги, которые были направлены Украине.

"В сентябре прошлого года, в рамках своего плана победы, именно Зеленский предложил: эй, давайте вместе пойдем на партнерство. Если Соединенные Штаты будут инвестировать в нас, у нас есть алюминий, у нас есть галлий, у нас есть тритий. У нас есть все эти полезные ископаемые, которые нужны современной экономике. Многие из них не до конца разработаны. Они нуждаются в инвестициях. Президент Трамп - человек, который умеет договариваться", - отметил Уолтц.

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По его словам, президент США предложил соглашение и отправил министра финансов в Киев, чтобы обсудить его. Советник подчеркнул:

"А потом мы получаем эту риторику в средствах массовой информации. Послушайте, вот в чем суть. Президент Зеленский собирается подписать это соглашение. И вы увидите это в очень короткой перспективе. И это хорошо для Украины. Что может быть лучше для Украины, чем быть в экономическом партнерстве с Соединенными Штатами, номер один? Что может быть лучше для Украины, чем прекращение убийств, номер два? И знаете что? Мы имеем обязательства перед вами, американскими налогоплательщиками, вернуть сотни миллиардов долларов, которые были вложены в эту войну".

Уолтц считает, что вклад Европы в войну заключается в том, что он часто возвращается путем российских активов, которые были заморожены.

"То есть Европе возвращают деньги, а американскому народу - нет? Я так не думаю, не так ли? Поэтому мы заключаем соглашение, которое выгодно для всех. И да, вы должны поговорить с российской стороной, чтобы понять, как мы собираемся посадить обе стороны за стол переговоров. И это то, что мы делаем", - подчеркнул политик.

Уолтц добавил, что срок Трампа является "президентством здравого смысла" и "мира". По его словам, президент США планирует закончить войну в Европе и конфликты на Ближнем Востоке.

"Он собирается реинвестировать Соединенные Штаты и наше лидерство в нашем собственном полушарии, от Арктики до границы с Панамой, вплоть до наших добрых друзей в Аргентине с Милет, которую вы видели вчера. И знаете что? К концу всего этого мы будем иметь Нобелевскую премию мира рядом с именем Дональда Трампа", - подытожил советник американского лидера.

В то же время "Суспільне", ссылаясь на источник в Офисе президента, сообщило, что украинская и американская стороны работали над проектом договора по полезным ископаемым всю ночь, однако сейчас в документе есть пункты, которые вызывают некоторые вопросы, а именно в контексте гарантий безопасности.

"Команды работали прошлой ночью, до утра. Но говорить, что проект соглашения о полезных ископаемых с США улучшили в интересах Украины, - преждевременно. С точки зрения безопасности еще остаются определенные вопросы, которые надо доработать", - подчеркнул собеседник издания.

Соглашение о полезных ископаемых - последние новости

Ранее издание Axios сообщило, что Украина и США всю ночь обсуждали спорное соглашение о полезных ископаемых. По информации источников издания, теперь решение за Владимиром Зеленским. В то же время собеседники издания обеспокоены тем, что кризис между США и Украиной усилится, если украинский лидер отклонит предложение.

В то же время в Politico считают, что США хотят заставить Зеленского подписать договор о полезных ископаемых. По словам источников издания, слова Трампа о Зеленском не стоит воспринимать слишком серьезно. Они подчеркнули, что это является частью переговорной тактики президента США, который хочет добиться как можно более выгодной сделки.

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