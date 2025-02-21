Источники рассказали, что критика Зеленского является частью переговорной тактики Трампа.

Союзники Украины в Вашингтоне склоняют президента Владимира Зеленского к подписанию соглашения о полезных ископаемых. По их словам, так украинский лидер может спасти свои отношения с президентом США Дональдом Трампом. Об этом Politico сообщили источники из Белого дома.

Отмечается, что критика Зеленского со стороны Трампа является не поворотом в сторону России, а реакцией американской администрации на то, что Украина не хочет подписывать соглашение о полезных ископаемых.

"Им пришлось на собственном опыте узнать, что публичная критика Трампа может привести к серьезным последствиям. В партии есть небольшое, но громкое крыло, настроенное очень антиукраински, но внутри партии много тех, кто по-прежнему за Украину. Обрушивание на Трампа только подливает масла в огонь против вас", - рассказал журналистам республиканец, который консультирует высших должностных лиц администрации США по вопросам политики в отношении Украины.

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В издании подчеркнули, что критика Зеленского со стороны Трампа вызвала гнев в Киеве. Более того, журналисты напомнили, что Украине не предложили конкретных гарантий безопасности в обмен на украинские полезные ископаемые.

Источники поделились с журналистами, что слова Трампа о Зеленском не следует воспринимать слишком серьезно. Они считают, что это является частью переговорной тактики президента США, который хочет добиться как можно более выгодной сделки.

Источники добавили, что сделка предполагает, что Украина передаст американским компаниям 50% собственности на украинские месторождения полезных ископаемых. Они имеют стратегическое значение и потенциально могут стоить сотни миллиардов долларов.

Украинский депутат от "Слуги народа" Егор Чернев, который возглавляет делегацию Украины в парламентской ассамблее НАТО, рассказал журналистам, что Киев по-прежнему открыт для соглашения. Тем не менее этот договоро должен быть справедливым и приносить Украине выгоду.

"Мы были верным другом и союзником США на протяжении многих лет, и отношение к нам как к колонии или врагу, которому навязывают репарации, для нас оскорбительно и непонятно", - объяснил Чернев.

В издании отметили, что Киев давно настаивает на том, что гарантии безопасности Украины - это не форма благотворительности, а вопрос безопасности НАТО. Также это необходимо для инвестиций, считает руководитель аналитического центра "Центр анализа европейской политики" Алина Полякова.

"Им нужно безопасное место для ведения бизнеса, чтобы эта сделка состоялась. Компании не будут вкладывать деньги и создавать очень дорогие горнодобывающие и геологоразведочные предприятия, если они думают, что их собьет российская ракета", - заявила она в разговоре с журналистами.

Тем не менее в Украине осознают, что сделка о полезных ископаемых может быть единственной возможностью заручиться поддержкой США, отметила Полякова.

Сделка о полезных ископаемых Украины - важные новости

Ранее в NBC News сообщали, что США давали президенту Украины Владимиру Зеленскому один час на подписание договора о полезных ископаемых. В администрации президента США Дональда Трампа возмущены тем, что Зеленский отказался подписывать соглашение.

Кроме того, депутат украинского парламента Евгении Кравчук рассказал, что Трамп хочет соглашение о полезных ископаемых и по-разному давит на Зеленского. Документ о партнерстве в добыче полезных ископаемых остается на столе переговоров.

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