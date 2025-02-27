ЕС ранее также заключил соглашение о полезных ископаемых с Украиной, но теперь в дело вмешалась Америка.

Президент США Дональд Трамп оттесняет Европу в сторону не только в вопросе переговоров с Россией по войне в Украине. Он добился успеха в соглашении об украинских полезных ископаемых, в котором Европа также была заинтересована, пишет The Telegraph.

Как указывает издание, европейские лидеры отсутствовали на переговорах по соглашению об ископаемых.

"Эммануэль Макрон посетил Белый дом в начале недели. Сэр Кейр Стармер сейчас направляется туда. Но ни один из них не сидел за столом переговоров с Киевом", - говорится в статье.

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Напоминается, что ЕС ранее заключил соглашение о полезных ископаемых с Украиной в рамках усилий по укреплению собственной экономики. Так, Меморандум о взаимопонимании, подписанный между ЕС и Украиной в 2021 году, был частью более широкого "плана действий ЕС по критически важному сырью", который стремился обеспечить ресурсы "для содействия нашему переходу к зеленой и цифровой экономике".

В плане подчеркивался тот факт, что 98% поставок редкоземельных металлов ЕС, которые имеют ключевое значение для современных технологий, поступает из Китая.

"Для многих редкоземельных металлов Китай является доминирующим поставщиком и контролирует переработку. Китай только что объявил о некоторых дополнительных мерах экспортного контроля этих металлов, поэтому США особенно заинтересованы в получении доступа к этому", — говорит Патрик Шредер из Chatham House. "Вот где Европа может упустить возможность".

Украина должна была стать потенциальным альтернативным поставщиком для ЕС, но теперь в дело вмешалась Америка, отмечает The Telegraph. Теперь Брюссель сталкивается с перспективой поиска альтернативных источников редкоземельных металлов, что может оказаться сложным.

При этом издание отмечает, что Трамп фактически потребовал превратить Украину в экономическую колонию. В то же время, говорит Шредер, Меморандум ЕС "мягче, чем сделка, которая сейчас заключается между США и Украиной". Он охватывает принципы регулирования, сотрудничество в области исследований и передовой опыт в области устойчивого развития.

Однако в сделке есть и потенциальная положительная сторона для Европы.

"С этой сделкой у США есть экономическая заинтересованность в Украине, которая должна быть некой формой гарантии", — говорит Шредер.

"Хотя с этим нет никаких конкретных гарантий безопасности, связанных с этим, Трамп теперь, вероятно, будет более непосредственно рассматривать позицию Украины в любых мирных переговорах. Но роль Европы все еще слаба", - отмечает он.

Соглашение о полезных ископаемых

Кабинет министров Украины одобрил подписание соглашения о полезных ископаемых с США. В то же время издание The Wall Street Journal писало, что важнейшие детали соглашения о полезных ископаемых еще под вопросом.

А The Economist писал, что президент Владимир Зеленский не планирует подписывать экономическое соглашение с США, которое должно последовать за рамочным соглашением по полезным ископаемым, которое не будет иметь более широкие гарантии безопасности для Украины.

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