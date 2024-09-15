Два человека стреляли друг в друга за пределами гольф-клуба Трампа, он не был мишенью.

На кандидата в президенты США Дональда Трампа была совершена очередная попытка покушения, он цел и невредим, сообщила конгрессвумен Тейлор-Грин.

Трамп находится в безопасности после стрельбы в районе, где он находился. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление предвыборного штаба.

Секретная служба отреагировала на стрельбу рядом с Дональдом Трампом, когда он выходил из гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич, пишет New York Post.

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"Президент Трамп в безопасности после выстрелов в его окрестностях. На данный момент никаких подробностей", - заявил в воскресенье днем ​​представитель Трампа Стивен Чунг.

По данным источников New York Post, рядом с гольф-клубом, где находился Трамп, стреляли двое, и они целились друг в друга, а не по экс-президенту США. Издание отмечает, что Трампу ничего не угрожало и что стрельба произошла в районе, известном высоким уровнем преступности.

Стрелявший возле гольф-клуба Трампа задержан, утверждает его сын. Как сообщил, Дональд Трамп-младший, на месте нашли автомат АК-47.

Секретная служба США расследует инцидент со стрельбой неподалеку от места, где находился Трамп, заявил пресс-секретарь ведомства.

Покушение на Трампа 13 июля

Это произошло почти ровно через два месяца после того, как 13 июля Томас Мэтью Крукс выстрелил в Трампа на митинге в Батлере, штат Пенсильвания, ранив его в ухо.

У директора ФБР Кристофера Рэя есть некоторые сомнения относительно того, действительно ли во время покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа в Пенсильвании ему в ухо попала пуля.

"Вскоре после того, как нападавший открыл огонь на его митинге в Батлере, штат Пенсильвания, Дональд Трамп заявил, что припас, который попал ему в ухо и вызвал кровотечение, был именно пулей. Давая показания в юридическом комитете Палаты представителей, директор ФБР Кристофер Рэй сказал, что неясно, действительно ли это было так, или в Трампа попала шрапнель", – пишет издание.

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