ХАМАС потратил годы на строительство десятков километров туннелей, где накопил практически все необходимое для длительной войны.

ХАМАС потратил годы на накопление крайне необходимого топлива, продовольствия и медикаментов, а также боеприпасов и оружия в туннелях, проложенных под сектором Газа.

Как сообщает The New York Times, не смотря на то, что запасы практически всех предметов первой необходимости в Газе сокращаются, группировка ХАМАС в осажденном анклаве хорошо обеспечена.

Арабские и западные чиновники заявляют, что утверждения Израиля о том, что ХАМАС накапливал запасы припасов, включая крайне необходимые продукты питания и топливо, имеют под собой основание. По их словам, ХАМАС потратил годы на строительство десятков километров туннелей, где он накопил практически все необходимое для затяжной борьбы. Это реальность, с которой Израиль вскоре может столкнуться, если осуществит свою угрозу вторжения в Газу.

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Как говорится в материале, у Хамас есть сотни тысяч галлонов топлива для транспортных средств и ракет. Также у боевиков есть тайники с боеприпасами, взрывчаткой и материалами, чтобы сделать больше. Кроме того, есть запасы еды, воды и медикаментов. Высокопоставленный ливанский чиновник заявил, что ХАМАС, численность которого, по оценкам, составляет от 35 000 до 40 000, имеет достаточно запасов, чтобы продолжать боевые действия в течение трех-четырех месяцев без пополнения запасов.

Один из четырех израильских заложников, освобожденных ХАМАСом, рассказал, что группа снабжала пленных лекарствами, шампунем и средствами женской гигиены. Сейчас сообщается, что всего этого в секторе Газа чрезвычайно мало, спустя более чем две недели после того, как Израиль при помощи Египта ввел так называемую "полную" блокаду после нападения террористической группировки 7 октября.

Арабские и западные чиновники, на условиях анонимности сообщают о том, что запасы хранятся под землей, однако точную информацию о запасах ХАМАС получить сложно.

Несмотря на то, что из-за блокады около 2 миллионов жителей Газы вынуждены довольствоваться тем небольшим количеством еды и воды, которые они добывают. Поскольку жители Газы столкнулись с гуманитарной катастрофой, запасы Хамаса вызывают вопросы о том, какую ответственность он несет перед гражданским населением.

Отвечая на вопрос о ситуации, подполковник Джонатан Конрикус, официальный представитель израильской армии, сказал репортерам, что в случае, если жители Газы или Организация Объединенных Наций нуждаются в топливе, они должны получить его от ХАМАС.

"У ХАМАС есть топливо, но у него другие приоритеты — обеспечение вентиляции и подачи воздуха для туннельной системы, для запуска ракет, управления и контроля", — заявил он.

Ни арабские, ни западные официальные лица не представили столь детальных оценок, как утверждают израильтяне. По их словам, поскольку в Газу начинает поступать лишь небольшая часть помощи, ХАМАС, похоже, не пополняет свои запасы.

"Однако они очень осторожны в использовании того, что у них есть, потому что они будут использовать это в течение длительного периода времени", — сказал Самир Гхаттас, египетский стратегический аналитик, который внимательно следит за сектором Газа.

Это, безусловно, относится и к еде. 85-летняя Йохевед Лифшиц, освобожденная заложница, рассказала, что в плену она ела ту же еду, которую боевики Хамаса едят каждый день: лаваш с двумя видами сыра и огурцом.

Гхаттас заявил, что маловероятно, что ХАМАС захочет предоставить продовольствие или какие-либо другие виды поставок для помощи гражданскому населению. "Движение ХАМАС волнует только движение ХАМАС", — сказал он.

По словам ливанского чиновника, ХАМАС научился производить собственное оружие в подземных бункерах и защищать его от передовых израильских систем наблюдения. Таким образом, маршруты контрабанды, которыми когда-то пользовался Хамас, через сложную сеть туннелей в Египет, стали менее актуальными. ХАМАС также собирал деньги за счет налогообложения палестинского населения, проживающего в секторе Газа, что сделало внешнюю поддержку менее актуальной, чем раньше.

Ситуация в Газе

28 октября 2023 года сообщалось о том, что ЦАХАЛ поразил 150 подземных объектов ХАМАС, израильские танки остаются в секторе Газа. В ходе ночной наземной операции Армии обороны Израиля в секторе Газа произошел ряд столкновений с боевиками ХАМАС.

Израиль заявил о переходе к следующему этапу войны в Газе. Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что "земля в Газе задрожала", а война против Хамас вступила в новую стадию.

Число погибших палестинцев в Газе превысило 7700 человек с 7 октября. 27 октября, было зарегистрировано 377 смертей. Большинство убитых составили женщины и несовершеннолетние.

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