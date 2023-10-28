Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что "земля в Газе задрожала", а война против ХАМАС вступила в новую стадию.

Израиль расширил свою наземную операцию в секторе Газа, направив танки и пехоту при поддержке массированных ударов с воздуха и моря.

Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галлант, отметив при этом, что "земля в Газе задрожала", а война против Хамас вступила в новую стадию, сообщает AP.

"Мы перешли к следующему этапу войны. Вчера вечером в секторе Газа затряслась земля. Мы атаковали над землей и под землей... Инструкции силам ясны. Кампания будет продолжаться до дальнейшего уведомления", — заявил министр обороны.

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Его комментарии сигнализировали о постепенном приближении к тому, что, как ожидается, перерастет в полномасштабное наземное наступление на севере Газы.

Бомбардировка, которую жители Газы назвали самой интенсивной за всю войну, разрушила большую часть коммуникаций в секторе Газа. Это в значительной степени отрезало 2,3 миллиона человек осажденного анклава от мира, в то же время позволяя израильским военным контролировать ситуацию на новом этапе боевых действий.

Подземные объекты являются ключевой целью израильской кампании по подавлению правящей группы территории после ее кровавого вторжения в Израиль три недели назад.

По данным Министерства здравоохранения территории, число погибших палестинцев в Газе в субботу выросло до чуть более 7700 человек с 7 октября, при этом с вечера пятницы, 27 октября, было зарегистрировано 377 смертей. По данным министерства, большинство убитых составили женщины и несовершеннолетние.

Израиль заявляет, что его удары нацелены на боевиков ХАМАС и инфраструктуру, и что боевики действуют среди мирных жителей, подвергая их опасности.

Более 1,4 миллиона человек покинули свои дома, почти половина из них скопилась в школах и приютах ООН. Сотрудники гуманитарных организаций говорят, что та небольшая часть помощи, которую Израиль разрешил ввезти из Египта на прошлой неделе, представляет собой лишь малую часть того, что необходимо. Больницы Газы ищут топливо для работы аварийных генераторов, питающих инкубаторы и другое спасательное оборудование.

Агентство ООН по делам палестинских беженцев, которое управляет обширной сетью приютов и школ для почти половины перемещенных жителей Газы, потеряло связь с большей частью своих сотрудников.

Усиление воздушной и наземной кампании также вызвало новые опасения по поводу десятков заложников, захваченных в Газу 7 октября. Сотни родственников заложников собрались на площади в центре Тель-Авива, требуя встречи с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и министром обороны.

Члены группы потребовали, чтобы Израиль добился освобождения всех заложников, прежде чем приступить к кампании против ХАМАС. Протестующие носили рубашки с лицами пропавших родственников под словами "похищены" и надписью "Верните их".

Представитель израильской армии контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что подтвержденное число заложников составило 229, после того как четверо из них были освобождены в последние дни при посредничестве Катара и Египта. Он опроверг сообщения СМИ о возможном соглашении о прекращении огня в обмен на освобождение заложников, заявив, что ХАМАС занимается "циничной эксплуатацией" тревог родственников заложников.

По данным израильского правительства, во время нападения ХАМАСа 7 октября в Израиле погибло более 1400 человек. По данным военных, среди погибших было не менее 311 солдат.

За последние три недели палестинские боевики выпустили тысячи ракет по Израилю.

Общее число смертей в Газе и Израиле намного превышает совокупное число жертв всех четырех предыдущих войн между Израилем и ХАМАС, которое оценивается примерно в 4000 человек.

Война Израиля и ХАМАС

28 октября 2023 года стало известно о том, что Израиль устроил блэкаут в секторе Газа. В секторе Газа нет электричества. Интернет и телефонная связь были отключены более чем на 12 часов.

В наземной операции Израиля в секторе Газа участвуют 5000 солдат США. Израильская армия предприняла попытку войти в сектор Газа из нескольких районов, включая Бурейдж, Бейт-Ханун, Бейт-Лахию и к северу от Хана Юнис.

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