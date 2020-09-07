Мария Колесникова в последний раз выходила на связь в 10:00, а около 10:02 ее похитили, судя по авторегистратору.

Белорусская оппозиционер Мария Колесникова, которую похитили утром в Минске, в последний раз выходила на связь сегодня в 10 утра.

Об этом в комментарии LB.ua сообщил адвокат Колесниковой Илья Салей.

"Сейчас ее местонахождение неизвестно. В квартире никого нет", - сообщил он.

Салей добавил, что адвокаты работают над направлением уведомления о принятии защиты в КГБ и Следственный комитет.

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Похищение Колесниковой: что известно

Очевидица похищения Анастасия рассказала, что оппозиционерку похитили около 10:05 возле Национального художественного музея – неизвестные посадили ее в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении.

Пресс-секретарь Координационного совета Антон Родненков сказал, что Мария была одна в центре города по делам. О ее исчезновении Родненков узнал от СМИ, и стал выяснять, где находится Мария. В 11:00 телефон Родненкова также стал недоступен.

Появилась также информация о задержании члена Координационного совета оппозиции Андрея Егорова. Накануне во время протестных акций задержана и руководитель общественного экологического объединения "Экодом" Ирина Сухий.

Минская милиция заявляет, что не задерживала Марию Колесникову. Официальный представитель МВД республики Ольга Чемоданова заявила, что пока ничего не может сообщить о предполагаемом задержании члена президиума КС.

Протесты в Беларуси: хронология

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

11 августа в стране объявили общенациональную забастовку. В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многие из них при задержании и в СИЗО сильно били.

Европейский Союз не признал результатов выборов президента Беларуси.

16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек. Масштабные акции в выходные дни стали своеобразной традицией.

6 сентября в Беларуси прошел "Марш единства", в котором приняли участие более 100 тыс. человек.

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Автор: УНИАН