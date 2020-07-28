Парламент в Брюсселе забросали коктейлями Молотова
15:28, 28 июля 2020Мир
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Правоохранители задержали 36-летнего мужчину, который, вероятно, связан с местными ультраправыми партиями.
Здание парламента не пострадало / скриншот из видео
В Брюсселе мужчина забросал бутылками с зажигательной смесью здание федерального парламента Бельгии.
Об этом сообщает RTBF.
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Правоохранители задержали 36-летнего мужчину, который, вероятно, связан с местными ультраправыми партиями.
Спецслужбы заметили его еще до нападения, когда в соцсетях он угрожал осуществить акцию возле бельгийского парламента. Сейчас его допрашивает полиция.
Само здание парламента не пострадало.
Как сообщал УНИАН, в Брюсселе в новогоднюю ночь сожгли около 20 автомобилей.
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