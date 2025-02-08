Правда, есть весомые основания полагать, что его порвали сами же россияне, пытаясь повредить чужие кабели.

В Балтийском море, где уже несколько раз загадочным образом повреждались подводные кабели стран НАТО, теперь не менее загадочно порвался подводный кабель, связывающий российский эксклав Калининград с Санкт-Петербургом.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на компанию "Ростелеком", кабель был поврежден "в результате внешнего воздействия" уже некоторое время назад. Сейчас ведутся восстановительные работы.

Финское издание Yle уточняет, что кабель, связывающий Калининград и Петербург, оборвался в исключительной экономической зоне Финляндии. Соответственно ремонтные работы проводятся имненно там под присмотром финской береговой охраны.

Видео дня

Также отмечается, что о повреждении кабеля стало известно еще 27 декабря. За два дня до этого были порваны несколько кабелей, соединяющих Эстонию и Финляндию. Тогда же финскими властями был задержан российский танкер Eagle S, экипаж которого подозревают в намеренном повреждении подводных кабелей.

Финские власти отказались комментировать, могли ли россияне случайно повредить свой же кабель в тот день, но издание Yle отмечает, что поврежденный российский кабель действительно пересекает один из финских кабелей, который был порван в конце декабря.

Подводная гибридная война

Как писал УНИАН, 26 декабря финская береговая охрана "взяла на абордаж" российский танкер, подозреваемый в целенаправленном повреждении подводных кабелей в Балтийском море.

Месяц спустя был поврежден подводный кабель, связывающий Латвию со Швецией. После этого страны НАТО задержали еще два судна, связанные с Россией.

Вас также могут заинтересовать новости: