Мост подорвали за 10 секунд / скриншот из видео
В китайском городе Чанша, в провинции Хунань, взрывотехники подорвали старый 760-метровый мост.
Запись подрыва опубликовал местный канал New China TV.
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Мост, у которого истек срок эксплуатации, неоднократно ремонтировали. Несмотря на это, он уже представлял угрозу. В связи с чем было принято решение его подорвать. Заранее рядом с ним был построен новый мост, по которому уже открыли движение автотранспорта.
За взрывом наблюдали туристы и местные жители. С уничтожением сооружения взрывотехники справились за 10 секунд.
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