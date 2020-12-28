За взрывом наблюдали туристы и местные жители.

В китайском городе Чанша, в провинции Хунань, взрывотехники подорвали старый 760-метровый мост.

Запись подрыва опубликовал местный канал New China TV.

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Мост, у которого истек срок эксплуатации, неоднократно ремонтировали. Несмотря на это, он уже представлял угрозу. В связи с чем было принято решение его подорвать. Заранее рядом с ним был построен новый мост, по которому уже открыли движение автотранспорта.

За взрывом наблюдали туристы и местные жители. С уничтожением сооружения взрывотехники справились за 10 секунд.

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Автор: УНИАН