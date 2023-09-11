Учения пройдут весной следующего года, в них примут участие более 40 тысяч военнослужащих.

НАТО планирует в следующем году провести крупнейшие совместные командные учения со времен холодной войны, чтобы отработать отражение возможной российской агрессии против одного из своих членов.

Как пишет Financial Times, учения Steadfast Defender ("Стойкий защитник") являются частью быстрого перехода НАТО от реагирования на кризис к военному альянсу, вызванному вторжением в Украину.

По словам представителей НАТО, в учениях, которые пройдут весной следующего года, примут участие от 500 до 700 самолетов, более 50 кораблей и около 41 000 военнослужащих. Учения пройдут в Германии, Польше и странах Балтии. Также отмечается, что в них примет участие Швеция, чья заявка на вступление в НАТО еще не ратифицирована Турцией и Венгрией.

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Отмечается, что учения предназначены для "моделирования потенциальных маневров против противника, созданного по образцу коалиции во главе с Россией". В легенде учений эта коалиция получила название "Оккасус".

Отмечается, что учения являются частью новой стратегии НАТО, согласно которой военный альянс будет проводить два крупных учения каждый год вместо одного. НАТО также будет обучаться противодействию террористическим угрозам за пределами своих непосредственных границ.

Учения НАТО

На фоне полномасштабного войны, развязанной Россией против Украины, НАТО проводит все более грандиозные учения.

В марте прошли крупнейшие военные учения учения на территории европейской Арктики. В рамках учений 20 тысяч военнослужащих НАТО, а также Финляндии и Швеции, тренировались оборонять Норвегию.

В июне НАТО провела крупнейшие в своей истории учения по развертыванию воздушных сил Air Defender 23. В учениях, которые проводились в Германии, Нидерландах и Чехии, участвовали более 20 стран-партнеров и около 250 самолетов.

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