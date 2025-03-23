Штаты продают иммиграционные "золотые карточки" стоимостью в несколько миллионов долларов.

За день Соединенные Штаты Америки заработали на инициативе президента Дональда Трампа для богачей 5 миллиардов долларов. Штаты продали 1000 иммиграционных "золотых карточек".

Об этом рассказал в подкасте All-In Podcast министр торговли США Говард Лутник. Известно, что каждая такая карточка стоит 5 миллионов долларов.

По словам Лутника, Трамп уверен, что удастся заработать на этой инициативе минимум 5 триллионов долларов. Сейчас есть 37 миллионов потенциальных покупателей "золотых карточек".

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Министр отметил, что идея о продаже таких карточек пришла к Трампу, когда он общался с инвестором Джоном Полсоном – впоследствии к разработке инициативы присоединился и сам Лутник.

Программное обеспечение для этих карточек разрабатывает Илон Маск.

Иммиграционные "золотые карточки" Трампа

В феврале президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп анонсировал продажу "золотых карточек", которые будут позволять проживание в стране. Тогда республиканец допустил, что доступ к этой инициативе могут иметь и российские олигархи. По его словам, среди них есть "очень приятные люди".

"Мы будем продавать "золотую" карту. У вас есть "зеленая" карта, а это "золотая" карта. Мы собираемся поставить цену на эту карту около 5 миллионов долларов, и это даст вам привилегии "зеленой" карты, а также это будет путь к гражданству. И состоятельные люди будут приезжать в нашу страну, покупая эту карту", – говорил тогда Трамп.

Министр торговли США Говард Лутник отмечал, что "золотая карта" придет на замену государственной программе виз EB-5 для иммигрантов-инвесторов.

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