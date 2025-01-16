Альянс создал инфраструктуру и назначил персонал, ответственный за защиту логистических узлов.

НАТО имеет стабильные и долговременные механизмы поддержки Украины и защиты логистических маршрутов. Об этом заявили высокопоставленные чиновники Североатлантического альянса, сообщает Радио Свобода.

"Мы ввели процедуры и создали институты, которые рассчитаны на длительную работу. Поэтому я не волнуюсь относительно постоянной поддержки Украины со стороны НАТО", - сказал верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи.

Он напомнил, что миссия NSATU уже эффективно координирует помощь и имеет детальное понимание потребностей украинской армии.

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"Мы находимся в ежедневном контакте с нашими украинскими коллегами. Украинские офицеры работают внутри наших структур, что помогает нам лучше понимать ситуацию", - пояснил Каволи.

По его утверждению, была защищена и логистика по поставке помощи Украине. Альянс создал инфраструктуру и назначил персонал, ответственный за защиту логистических узлов. Эффективность новой системы уже была продемонстрирована несколько дней назад, когда российские дроны летели в направлении Польши. Генерал рассказал:

"Наши системы раннего предупреждения обнаружили их. Мы подняли F-35, в этом случае норвежские, которые во взаимодействии с наземными радарами и другими системами взяли эти дроны на сопровождение. Мы были готовы действовать, если бы они вошли в воздушное пространство НАТО".

Председатель Военного комитета НАТО адмирал Бауэр подчеркнул личную вовлеченность руководителей оборонных ведомств 32 стран НАТО к украинскому вопросу.

"Война не изменится из-за того, что происходит в Белом доме - она будет продолжаться и в понедельник. Поэтому Украине нужна постоянная помощь. Мы все согласны, что должны обеспечить Украине самую сильную возможную позицию до момента, когда начнутся переговоры", - добавил он.

Защита логистики для Украины

Германия в этом месяце разместит в Польше системы противовоздушной обороны Patriot. Министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что ЗРК будут размещены в Жешуве, который находится в 90 километрах от украинской границы и является ключевым хабом для поставок вооружений для Украины.

Кроме Германии, защитой аэропорта в Жешуве с декабря 2024 года занимаются военные из Норвегии. Страна перебросила в Польшу солдат, зенитно-ракетный комплекс NASAMS и четыре истребителя F-35.

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