Чаще всего о чрезмерной помощи Киеву говорят сторонники Республиканской партии.

Почти половина (48%) американских избирателей считают, что США тратят "слишком много" на военную и финансовую помощь Украине. Это показал опрос Мичиганского университета, результаты которого публикует Financial Times. В то же время 27% опрошенных полагают, что Вашингтон выделяет Киеву "правильную сумму". Еще 11% американцев убеждены, что США помогает Украине недостаточно.

Чаще всего о чрезмерной помощи Киеву говорят сторонники Республиканской партии (65%). Среди сторонников демократов такой точки зрения придерживается каждый третий (32%). Также 40% американцев заявили, что США тратят "слишком много" на военную и финансовую помощь Израилю. Обратного мнения придерживаются 30%.

Высокий уровень сопротивления военной помощи Украине и Израилю был выявлен американскими социологами на фоне растущего беспокойства по поводу состояния американской экономики. Только 25% респондентов назвали ее состояние "хорошим" или "отличным".

Видео дня

Политическая ситуация в США

Политическое положение президента Джо Байдена находится на самой слабой точке за время его президентства, и избиратели впервые отдали предпочтение его конкуренту Дональду Трампу.

Как показывает новый предвыборный опрос Wall Street Journal, Байден отстает от Трампа на 4 процентных пункта, 47% против 43%, в гипотетическом голосовании только с этими двумя кандидатами. Если к этому списку добавляются пять потенциальных сторонних и независимых кандидатов, то преимущество Трампа увеличивается до 6 пунктов, с 37% до 31%.

Вас также могут заинтересовать новости: