Еще до начала исторической перепалки в Белом доме журналисты обсуждали, что Зеленский готов пообещать США не только украинские ископаемые, но и обеспечить Трампа яйцами. В США развернулся настоящий яичный кризис, а в Украине яйца есть, очень качественные, более того - мы их активно экспортируем. Вчера этот факт получил дополнительное наглядное подтверждение - во всех возможных смыслах.

Можно по-разному оценивать результаты вчерашних "переговоров" и эмоциональную устойчивость украинского президента. Наша зависимость от США очевидна, особенно в части поставок ракет к Patriot и разведданных, поэтому без американской поддержки нам действительно будет труднее. Но нам не привыкать воевать с ограниченными ресурсами и связанными за спиной руками. Если бы украинский президент повел себя иначе, молча соглашаясь с откровенными манипуляциями, он бы тем самым расписался под путинской ложью: о том, что Украина сама виновата в войне; о том, что в Украине не осталось карт на руках и нечем и кем воевать; о том, что наша страна уже полностью разрушена; о том, что Россия хочет мира, а нам никогда не победить...

Молча согласившись с этими тезисами сейчас, мы бы дали "зеленый свет" на их воплощение в жизнь в будущем и сразу поставили себя в слабую позицию объекта, а не субъекта. Тех, за кого можно принимать любые решения, и кто не огрызнется в ответ. Именно так себя повели лидеры Украины в далеком 1994 году, подписав Будапештский меморандум, за что мы расплачиваемся до сих пор.

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А история любит сильных и смелых. Тех, у кого есть яйца. И у нас они есть.

Интересно, что сейчас мы наблюдаем события, очень напоминающие февраль 2022 года. Тогда в Украину не верил никто - Путин должен был захватить нас за 3 дня (а Трамп считает, что без американской помощи российскому царю это таки удалось бы за две недели), а украинский народ должен был встречать российские танки цветами. В первые дни войны все наши текущие союзники хоронили Украину и не собирались оказывать нам помощь, ведь зачем давать деньги на похороны, а оружие отдавать Путину. Однако украинский народ показал "зубы": объединился, прекратил политические распри, люди массово шли в армию, и все неустанно донатили. Это в корне изменило международный расклад: увидев, что Украина не сдается, западные партнеры начали присылать первые пакеты помощи, потом - больше, и так мы дошли до текущей точки.

И сейчас, как и в первые дни и месяцы войны, украинцы донатят - так, как не делали это уже последние два года. Сбор соучредителя monobank Олега Гороховского "на ядерку", который он запустил в ответ на вчерашний фарс, уже насчитывает более 17 миллионов гривен! Европа также единодушна (вынесем за скобки пропутинских посмешищ - Орбана и Фицо) - все европейские лидеры выражают слова поддержки и обещают быть с нами "столько, сколько надо". И даже в американском обществе начинается, хоть и слабый, но определенный раскол. На сторону Украины становятся ряд сенаторов и губернаторов отдельных штатов. И это Трамп у власти всего месяц - интересно посмотреть, какой будет внутренняя поддержка его политики еще впоследствии, и досидит ли он до конца своего президентского срока. Потому что современная цивилизация, которая не просто декларирует, но и придерживается западных ценностей свободы и достоинства, не любит буллинг и абьюз. А именно так вчера повели себя Трамп с Вэнсом.

Трамп обещал привести мир к миру через проявление силы, но поведение американских топ-чиновников в Овальном кабинете, кроме пренебрежения, продемонстрировало отчаяние. Ведь уже сейчас становится очевидным, что Трамп не может положить конец войне, как он обещал в своих предвыборных речах. Путин не собирается идти на уступки и отказываться от намерений захватить всю нашу территорию, потому что без Украины этот неудачный политический эксперимент и недогосударственное формирование под названием "российская федерация" рано или поздно прекратит свое жалкое существование. А такой сценарий не выгоден американскому президенту, который до сих пор видит мир разделенным на "большие" и "маленькие" страны, где "большие" имеют право решать судьбу "маленьких". Кроме того, Трамп отчаянно хочет оттянуть россиян от китайцев, сделав их союзниками и партнерами. Уже сейчас понятно, что это ложный путь, и рано или поздно это станет очевидно и для американского президента. Но нам свое делает - продолжать защищать свою независимость и сувернитет, не позволяя старым маразматикам... - простите, геополитическим стратегам - превратить нас в разменную монету.

Единственный путь для Трампа к Нобелевской премии мира - сдать Украину Путину. И он всеми силами стремится это сделать, хотя пока не имеет на это рычагов: потому что это будет проявление слабости на международной арене, еще более унизительное, чем Афганистан. Поэтому он всеми возможными способами ищет поводы для нашей капитуляции - главное, чтобы виновным в поражении Украины выглядел Зеленский.

Именно эту карту вчера пытался разыграть американский президент.

Согласились на унижение - мы уже в слабом положении. Не согласились - значит, мы не хотим мира, помогать нам больше не надо.

И при таком неблагоприятном для нас раскладе мы сделали лучший ход - показали, что такой стиль "переговоров" нам не по душе, и мы продолжим воевать теми силами, которые имеем, полагаясь на остальных союзников, которых американский президент недооценивает.

В то же время, для Трампа это был худший сценарий - потому что он окончательно показал свои истинные намерения, которые становятся очевидными даже для тех, кто еще недавно надеялся, что это такая изощренная геополитическая игра, в которой США хотят уничтожить Россию, используя подхалимство как приманку. Нет, все гораздо проще - выбирая между двумя сторонами, он выбрал рф, а к Украине ему глубоко безразлично. Как, в частности, и к Восточной Европе. А такая международная политика губительна, потому что окончательно уничтожает статус США как "лидера свободного мира" и "мирового полицейского". А значит, теперь, эту роль должен взять на себя кто-то другой. У кого нет проблем с яйцами.

А что же дальше? Ждем встречи европейских лидеров в Лондоне, в ходе которой станет понятно, продолжит ли Европа быть слабой и забюрократизированной зоной перманентной обеспокоенности (как видит ее сам Трамп), или наконец поднимет голову и покажет окончательную готовность к действительно радикальным действиям. Интересно, что к этой встрече присоединится также президент Турции Реджеп Эрдоган, который, хотя номинально и является союзником США, но на самом деле недолюбливает Америку еще сильнее, чем Россию, и в объединении против США он видит особый интерес. Кроме того, никакой реакции пока не выказал британский премьер Кир Стаймер, который, похоже, занял выжидательную позицию. Не исключено, что непосредственно сейчас британцы готовят мощный ответ, который прозвучит именно завтра, во время встречи настоящих Лидеров свободного мира.

На сегодня смелость - наш самый главный козырь. Потому что в глазах Старого света мы сейчас олицетворяем в себе все те принципы, на которых построены западные демократии. С этой точки зрения - вчера произошло именно то, что и должно было произойти, ведь, по сценарию американских "боссов", мы не имели шансов выйти из Белого дома победителями. Но все же нам удалось сохранить достоинство. Как метко подметили шутники в соцсетях, впервые в своей истории Украина не подписала то дерьмо, которое ей подсовывали.

...А яйца будем экспортировать кому-то более достойному.

Надежда Бурбела