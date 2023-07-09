По данным Independent, фиксируется по меньшей мере 3 случая нападения акул на человека.

У побережья Лонг-Айленда (юг американского штата Нью-Йорк) фиксируют аномальную активность тигровых акул: наблюдается около 50 подводных хищников, которые сбиваются в нетипичные для своего вида стаи для охоты.

За последнюю неделю зафиксировано несколько случаев нападения акул на людей, поэтому пляжи решили экстренно закрыть. Подробности 8 июля сообщает издание Independent.

По данным СМИ, первой "жертвой" акулы стал 15-летний парень, который занимался серфингом у побережья файер-Айленда. Его укусили за ногу.

На следующий день после инцидента местные власти приняли решение закрыть пляжи. Однако в эти же сутки акулы совершили нападение еще дважды. В каждом из случаев хищники покусали мужчин, старше 40 лет.

Отмечается, что запрет купаться будет действовать на пляжах Лонг-Айленда до тех пор, пока эти зоны не будут считаться безопасными: местные власти уже инвестировали средства в закупку дополнительных беспилотников и плавсредств, чтобы вовремя замечать активность акул.

Хищники, которые в настоящее время представляют опасность у побережья, идентифицированы как песчаные тигровые акулы. Их стаи зафиксировал патруль беспилотников, который проверял безопасность вод у пляжа Роберта Мозеса.

По данным СМИ, было замечено около 50 хищников, которые плавали у берега большими стаями. Отмечается, что это нетипичное поведение для акул, ведь чаще они охотятся в одиночку, видеть их в большом количестве вместе - необычный случай.

Также сообщается, что хотя в этом случае акулы успели напасать на трех человек, обычно ученые оценивают шанс стать жертвой этих хищников как невероятно низкий - 1 до 3,7 миллиона.

В Египте акула съела россиянина и вошла в историю

Напомним, что в июне на побережье курортного города Хургада (Египет) героиней украинских шуток стала акула - на глазах у многочисленных свидетелей она напала на россиянина и съела его.

Это позабавило нацию, которая более года страдает из-за кровавой войны, которую развязала Россия. В честь подвига хищника в Киеве предложили установить фонтан-памятник "акуле-борцу с россиянами".

Также акула успела войти в историю Египта и стала частью экспозиции местного музея (после нападения на человека ее выследили и убили египетские рыбаки).

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