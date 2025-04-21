По словам Трампа, у его администрации были "очень хорошие встречи по Украине и России".

Президент США Дональд Трамп заявил, что существуют "очень хорошие" шансы на то, что Украина и Россия могут заключить определенное "мирное соглашение" уже на этой неделе. Такое заявление американский лидер сделал во время общения с журналистами на пасхальном мероприятии в Белом доме 21 апреля.

По словам Трампа, у его администрации были "очень хорошие встречи по Украине и России". Он пообещал объявить полные детали этих обсуждений в течение следующих трех дней.

Также Трамп ответил на вопрос журналиста о том, возможно ли заключение мирного соглашения между Украиной и Россией на этой неделе. Он подчеркнул, что это возможно.

Видео дня

"Есть очень хорошие шансы на это (заключение сделки - УНИАН)", - сказал президент США.

Более того, в своей соцсети Truth Social Трамп в воскресенье, 20 апреля, заявил о том, что он надеется на заключение сделки между Украиной и РФ на этой неделе.

"Надеюсь, Россия и Украина заключат сделку на этой неделе. Обе стороны начнут вести бизнес с Соединенными Штатами Америки, которые процветают, и заработают состояние", - написал он.

Реакция Кремля на планы Трампа достичь перемирия уже на этой неделе

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия "открыта" к поиску урегулирования войны в Украине, однако пока не готова обозначить какие-либо временные рамки. Он добавил, что российский лидер Владимир Путин "остается открытым к переговорам по мирному украинскому урегулированию".

Также Песков высказался относительно возможного членства Украины в НАТО. По его словам, это "представляло бы угрозу для национальных интересов РФ", и является одной из первопричин конфликта.

Вас также могут заинтересовать новости: