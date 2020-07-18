Возле Нигерии пираты атаковали танкер, на борту есть, вероятно, украинцы – СМИ

Согласно данным специализированного портала, на борт судна попали 8 вооруженных лиц и похитили 15 членов экипажа.

У берегов Нигерии пираты атаковали танкер Curacao Trader, похитив 15 членов экипажа. Среди них, предположительно, есть граждане России и Украины.

Об этом сообщает hromadske со ссылкой на портал, занимающийся вопросами безопасности на море.

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Согласно данным, на борт судна попали 8 вооруженных лиц и похитили 15 членов экипажа.

Этот инцидент произошел в самой дальней от берега точке среди всех случаев пиратства, зарегистрированных в Гвинейском заливе. Несмотря на наличие скоростных катеров, весьма вероятно, что пираты поддерживаются большим судном, пишет издание.

Как сообщал УНИАН, 14 мая в ливийской тюрьме объявили голодовку 14 украинских моряков танкера «Рута», задержанного в апреле 2017 года по подозрению в контрабанде.

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