В Ливии в связи с пандемией COVID-19 объявлена амнистия. Родственники утверждают, что Украина не забирает домой своих граждан.

Сегодня в ливийской тюрьме объявили голодовку 14 украинских моряков танкера «Рута», задержанного в апреле 2017 года по подозрению в контрабанде.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Одессе на брифинге сообщили родственники моряков и представители благотворительной организации «Фонд помощи морякам «Ассоль».

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Как заявила глава наблюдательного совета «Ассоль» Светлана Фабрикант, считая, что Украина, как государство, не выполняет функций по защите своих граждан, с 14 мая экипаж теплохода «Рута» объявил голодовку.

Отмечается, что в Ливии в связи с пандемией COVID-19 объявлена амнистия. В частности, чтобы избежать массового заражения коронавирусом местные власти сокращают численность людей, содержащихся в тюрьмах, где оставляют только особо опасных преступников, в частности, террористов и пр.

Экипаж судна «Рута» (флаг Украина) - 14 человек, жители Одесской, Херсонской и Николаевской областей.

Как уточнила УНИАН супруга боцмана Татьяна Алферова, моряки уже более 3 лет находятся в одной из тюрем Триполи – столицы Ливии. В другой тюрьме Триполи – еще четверо украинских моряков – члены экипажа танкера Captain Khayyam.

Как сообщили в «Ассоль», по экипажу «Руты» ливийский суд не выносил приговор, по членам команды второго танкера решение принято. В частности, все члены экипажа получили по 5 лет лишения свободы и каждый должен оплатить порядка 80 тыс. долл.

В то же время, как отмечалось на брифинге, многие страны в результате переговоров смогли вернуть своих граждан домой. В их числе – Турция, которая вывезла моряков, «проходивших по одному делу» с украинцами.

«Пенитенциарные учреждения в Ливии переполнены и представляют серьезную угрозу для заключенных, в частности, в связи пандемией COVID-19», - заявили участники брифинга.

В настоящее время многие моряки серьезно больны, в частности, двое заразились в тюрьме гепатитом, у некоторых открылась язва желудка, многие из-за плохого питания и отсутствия медпомощи лишились зубов. Самому старшему заключенному – капитану «Руты» - более 70 лет.

Представители «Ассоль» подчеркнули, что вместе с родственниками неоднократно обращались в различные инстанции – к президенту Владимиру Зеленскому, главе Офиса президента, в Верховную Раду, Генеральную прокуратуру, Министерство юстиции, СБУ, МИД Украины, Департамент консульской службы МИД Украины и пр.

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Однако, как утверждается, семьи моряков и «Ассоль» получают лишь отписки или вообще их обращения игнорируются.

Перед брифингом родственники моряков развернули плакаты с фотографиями членов двух экипажей и призывами вернуть их домой.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2016 года береговая охрана Ливии задержала в территориальных водах судно Captain Khayyam под флагом Сьерра-Леоне, среди членов экипажа которого были граждане Украины, Турции и Азербайджана. В марте 2016 года экипаж арестовали по подозрению в контрабанде нефтепродуктов.

В конце апреля 2017 года ливийские военно-морские силы задержали судно «Рута» под украинским флагом по подозрению в контрабандном вывозе нефти из Ливии. Судно принадлежит одесской компании. На борту «Руты» находились 14 украинцев.

6 ноября 2019 года заместитель директора Департамента консульской службы МИД Украины - начальник управления консульского обеспечения МИД Василий Кирилич в комментарии УНИАН уточнил, что в Ливии осуждены 4 украинских членов экипажа Captain Khayyam, в отношении 14 украинских моряков с «Руты» продолжалось досудебное следствие.