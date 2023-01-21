После этих поражений окружение Путина больше не воспринимает его как прежде.

Политолог и публицист Андрей Пионтковский заявил, что на прошлой неделе российский диктатор Владимир Путин впервые за 23 года во власти потерпел два аппаратных поражения.

"Первое – ночью с 10 на 11 января, когда к нему пришли Шойгу и Герасимов и потребовали немедленно уволить Суровикина, чтобы вернуть на должность Герасимова, и Путин покорился. А вторая, когда через два дня к нему приехал Пригожин с противоположным требованием прекратить "программу дискредитации" со стороны генштаба "героических бойцов" "Вагнера" и выпустить официальное заявление об их "подвигах", – объяснил Пионтковский в эфире телеканала "Эспрессо".

По словам политолога, после этих поражений Путин – уже не тот человек.

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"Он уже не воспринимается аппаратом как фюрер. В криминальном мире, а сейчас мы видим в российской политической военной верхушке именно уголовное сообщество, опущенный пахан – уже не пахан. А тут пахан да еще и опущен дважды за неделю. Кроме того, Пригожин только обнаглел от такого и развернул атаку не только на военное руководство, на п***ров в генштабе, но и на предателей в администрации президента", – отметил Пионтковский.

Перестановки в военно-политическом руководстве РФ

11 января 2023 года начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова был назначен командующим Объединенной группировкой российских оккупантов в Украине. Ранее эту должность занимал Сергей Суровикин.

По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова, Путин поручил новому командующему ВС РФ в Украине Валерию Герасимову захватить Донецкую и Луганскую область до марта.

Позднее Юсов заявил, что в окружении Путина усиливаются споры на фоне постоянных успехов Вооруженных сил Украины в войне. При этом он подчеркнул, что они будут продолжаться, поскольку вновь назначенный командующий оккупантами в Украине Валерий Герасимов не сможет показать хоть какой-то результат для РФ.

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