Кандидат на должность главы Пентагона выплатил $50 тысяч за обвинения в домогательствах

Инцидент произошел в 2017 году, но ему тогда не выдвинули официальных обвинений из-за заключения мирного соглашения.

Кандидат на пост министра обороны США Пит Хегсет выплатил 50 тысяч долларов женщине, которая обвинила его в сексуальных домогательствах, пишет CNN.

В переписке с Сенатским комитетом по вооруженным силам Хегсет ответил на запрос сенатора-демократа от Массачусетса Элизабет Уоррен относительно обвинений в сексуальном насилии, которые он публично отрицал, называя их "неприятным заявлением".

Инцидент произошел в 2017 году. Тогда Хегсету так и не выдвинули официальных обвинений, поскольку он заключил мировое соглашение. Оно содержит пункт о конфиденциальности, чтобы предотвратить возможные попытки навредить карьере кандидата на высокую должность.

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По данным СМИ, пострадавшая сообщила, что Хегсет заблокировал ей выход из гостиничного номера, отобрал телефон и совершил насильственные действия, несмотря на ее неоднократные отказы. В то же время Хегсет настаивал, что встреча состоялась по взаимному согласию, и он неоднократно убедился, что женщина "была довольна тем, что произошло".

Адвокат Хегсета Тим Парлаторе в ноябре подтвердил CNN факт выплаты потерпевшей компенсации, но сам Хегсет лишь недавно раскрыл сумму перед комитетом.

Кандидатуру Хегсета на должность министра обороны одобрили в Сенате после ключевого голосования - 51 голос "против" и 49 "за". Во время слушаний Хегсета допрашивали относительно обвинений, которые возникли после его номинации. В частности, упоминались обвинения в сексуальном насилии после конференции, организованной республиканской женской группой, его поведение на рабочем месте и высказывания в отношении женщин в Вооруженных силах США.

Пит Хегсет - что известно о новом главе Пентагона

Как сообщал УНИАН, новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что определился с новым министром обороны (глава Пентагона). На эту кандидатуру он выдвинул 44-летнего Пита Хегсета, который является ведущим Fox News.

Впоследствии стало известно, что Трамп рассматривает в качестве кандидата на пост главы Пентагона своего соперника на президентских выборах - губернатора Флориды Рона ДеСантиса, который служил военно-морским юристом в Ираке и тюрьме Гуантанамо. Он был в предварительном списке потенциальных кандидатов на должность министра обороны. Говорилось, что Хегсета критикуют из-за обвинений в сексуальном насилии и злоупотреблении алкоголем.

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