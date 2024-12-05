Сенаторы говорят, что Хегсет поразил "как зрелый и знающий человек".

Пит Хегсет, предложенный новоизбранным президентом США Дональдом Трампом на должность главы Пентагона (министра обороны), пообещал прекратить употреблять алкоголь в случае утверждения его кандидатуры Сенатом.

Хегсета, который работал ведущим Fox News, критикуют из-за обвинений в сексуальном насилии и злоупотреблении спиртным. Однако, по данным телеканала ABC News, есть вероятность, что Хегсет займет должность в Пентагоне.

О его обещании "не пить" сообщил сенатор Роджер Уикер (республиканец от штата Миссисипи) после разговора с упомянутым кандидатом.

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По информации телеканала ABC News, аналогичное заявление сделал сенатор Эрик Шмитт (республиканец от штата Миссури). Он отмечает, что Хегсет заверил его и других сенаторов в том, что сейчас не пьет и не собирается делать это в будущем после возможного утверждения на должности главы Министерства обороны.

Кроме того, как пишет The Hill, конгрессмен Рич МакКормик (республиканец, штат Джорджия) также заявил, что "очень впечатлен" Хегсетом. Такое мнение он высказал после того, как бывший ведущий Fox News встретился с республиканцами Палаты представителей на Капитолийском холме.

В интервью The Hill МакКормик отметил, что Хегсет хорошо представил свою позицию перед комитетом и ответил на обвинения в сексуальных домогательствах и чрезмерном употреблении алкоголя. В частности, некоторые законодатели имели вопросы к кандидату из-за этих обвинений и его небольшого опыта управления крупными организациями. МакКормик заявил:

"Я слышал множество слухов, но на самом деле ничто из этого не подтвердилось".

Он утверждает, что Хегсет ему понравился.

"Он действительно впечатлил меня как зрелый и знающий человек, который понимает, что знает, а что нет, и кого она сможет нанять, чтобы помочь ей справиться с задачами. Ведь это огромная ответственность - бюджет почти триллион долларов", - добавил конгрессмен.

Как объясняет издание, Хегсет столкнулся с критикой на фоне обвинений в неподобающем поведении, включая инцидент 2017 года, когда его обвинили в изнасиловании. Тогда прокуратура отказалась выдвигать обвинения из-за нехватки доказательств, однако Хегсет выплатил определенную компенсацию и подписал соглашение о неразглашении, чтобы сохранить работу на Fox News. Также кандидата критикуют за пьянство на рабочем месте и нецелевое расходование средств во время руководства двумя организациями.

Однако, ряду СМИ Хегсет заявил о своей решимости продолжать борьбу за пост главы Пентагона.

"МакКормик заявил, что Хэгсет ясно дал понять: Трамп по-прежнему поддерживает его кандидатуру", - отмечают журналисты.

Кандидаты Трампа на пост главы Пентагона

Как сообщал УНИАН, новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что определился с новым министром обороны (глава Пентагона). На эту кандидатуру он выдвинул 44-летнего Пита Хегсета, который является ведущим Fox News.

Впоследствии стало известно, что Трамп рассматривает в качестве кандидата на пост главы Пентагона своего соперника на президентских выборах - губернатора Флориды Рона ДеСантиса, который служил военно-морским юристом в Ираке и тюрьме Гуантанамо. Он был в предварительном списке потенциальных кандидатов на должность министра обороны. Говорилось, что Хегсета критикуют из-за обвинений в сексуальном насилии и злоупотреблении алкоголем.

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