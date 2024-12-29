Эксперты отметили, что благодаря действиям пилотов удалось спасти хотябы часть пассажиров.

При падении рейса "Азербайджанских авиалиний" погибло 38 пассажиров, но 29 удалось выжили, отчасти благодаря сверхчеловеческому подвигу пилотов.

Такое мнение высказал эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке. Издание напомнило, что самолет обстреляли российские военные над Грозным, но он смог пролететь несколько сотен километров до Казахстана. В связи с этим авиаэксперт Якоб Верт дал действиям летчиков высокую оценку: "Судя по ходу полета и попытке посадки, самолет, похоже, был сильно неуправляем".

Он добавил, что от полного разрушения его спасло "поразительное достижение пилотов, которые привели сильно поврежденный самолет над Каспийским морем прямо к Актау".

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Если бы самолет упал в море, это была бы верная погибель для всех пассажиров. При посадке на суше Embraer E190 врезался в землю передней частью, которая приняла на себя весь удар, и задняя часть с пассажирами уцелела.

Возможная причина, по которой самолету пришлось лететь в Актау - российские власти не разрешили пилотам совершить аварийную посадку после обстрела самолета из систем ПВО, напомнил Репке.

Путин извинился перед президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым за случившееся, но предположение об отказе в аварийной посадке не подтвердил.

Авиакатастрофа в Актау

25 декабря в Казахстане совершил аварийную посадку азербайджанский пассажирский самолет, который летел из Баку в город Грозный. Самолет получил значительные повреждения и загорелся.

В РФ заявили, что расследуют причины крушения, однако эксперты сходятся во мнении, что самолет с людьми попал под огонь российской противовоздушной обороны.

Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев раскрыл ряд причин, связанных с крушением самолета AZAL вблизи Актау. Он официально подтвердил, что самолет был подбит с земли.

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