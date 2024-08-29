Он обратился к западным лидерам с призывом.

Украина до сих пор не получила все зенитные ракетные комплексы Patriot, которые ей ранее пообещали предоставить западные партнеры.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время поездки на встречу с министрами иностранных дел стран Евросоюза в Брюсселе. Они вместе с высоким представителем ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепом Боррелем пообщались с журналистами.

"Я призываю все страны, которые несколько месяцев назад пообещали предоставить системы Patriot, наконец предоставить их. Они есть, они готовы. Нет только окончательного зеленого света на отправку. Какие бы ни были причины, это пора сделать", - призвал Кулеба, напомнив о последнем массированном обстреле Украины. Видео дня

Задержки западной помощи

Как сообщал УНИАН, на днях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что некоторые партнеры не реализовали полностью помощь, о которой "громко" объявляли ранее. Также это касается усиления противовоздушной обороны.

Напомним, в начале июля президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил, что Североатлантический Альянс предоставит Украине пять средств противовоздушной обороны и десятки различных тактических систем.

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