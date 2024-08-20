В июле состоялся саммит НАТО, тогда сильнейший военный альянс мира дал обещание, которое теперь не в состоянии выполнить.

Ряд западных союзников Украины не выполняют взятых на себя обязательств по ускорению поставок систем противовоздушной обороны и другой военной техники. Об этом изданию Bloomberg рассказали информированные источники.

По словам собеседников, несколько стран НАТО во время июльского саммита альянса в Вашингтоне пообещали отправить по крайней мере пять дополнительных систем ПВО большой дальности.

Как отмечает Bloomberg, тогда США, Германия и Румыния пообещали прислать по одному комплексу Patriot, а четвертый комплекс должны были собрать по частям, пожертвованных несколькими странами. Тогда же Италия пообещала прислать свою систему SAMP-T. Другие союзники обязались прислать в Украину другие системы и боеприпасы.

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По словам неназванного чиновника, в то время как Россия продвигается вперед на фронте, поддержка среди союзников Украины остается неравной. Другой сказал, что некоторые союзники отстают в поставках военной техники резервным силам Украины, что негативно влияет на оборону страны.

Поставки оружия в Украину: последние новости

Как писал УНИАН, уже несколько дней не утихает скандал из-за планов немецкого правительства сократить расходы на помощь Украине.

На этом фоне немецкое правительство сообщило, что в этом году передаст Украине четыре зенитных комплекса IRIS-T, еще шесть - в следующем году. И передаст не только их. Однако все это не отменяет первоначальной информации о сокращении немецких расходов на поддержку Украины.

Также мы рассказывали, что Чехия планирует покупать боеприпасы для Украины за счет доходов от замороженных российских активов. Министерство обороны Чехии заявило, что поставки состоятся "в ближайшие месяцы", и, таким образом, вскоре они повлияют на поле боя.

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