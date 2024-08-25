Некоторые партнеры до сих пор полностью не реализовали оборонные пакеты, которые публично обещали предоставить украинской армии.

Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский. "Сейчас мы имеем некоторые громкие объявления об оборонных пакетах от партнеров для Украины, которые месяцами не реализуются полностью. Мы имеем также и договоренности по ПВО, которые до сих пор на стадии выполнения", - пояснил он.

Президент добавил, что для решения "Большой семерки" о 50 миллиардах от российских активов нужен реальный механизм, чтобы уже в этом году использовать их для поддержки Украины. Кроме того, необходимо избежать задержек в логистике для обороны.

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"Я благодарю всех наших партнеров, которые действительно помогают, всем лидерам, которые работают вместе с нами ради более надежной нашей защиты, более надежных наших позиций. Но время означает потери. Чем дольше мы вынуждены ожидать, тем больше вреда успеет нанести Россия. И все наши разговоры с лидерами, все переговоры - именно об этом", - отметил Зеленский.

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