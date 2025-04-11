РФ и США могут договориться о перемирии до 9 мая, - министр обороны Эстонии

Высокопоставленный чиновник отметил, что Путин очень внимателен к сакральным датам, поэтому такой вариант вполне возможен.

Россия может попытаться заключить соглашение с США о перемирии на фронте до 9 мая из-за своей любви к "особым датам". Такое мнение озвучил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, пишет The Guardian.

"Я читаю знаки. Путин был всегда внимательным к датам", - сказал Певкур, отвечая на вопрос, почему он думает, что Россия попытается заключить соглашение с США именно к 9 мая.

Эстонский министр также напомнил, что 23 февраля 2022 года в России отметили день Вооруженных сил, а на следующий день - 24 февраля - оккупационные войска начали полномасштабное вторжение в Украину.

Видео дня

"Поэтому я считаю, что и 9 мая, которое для нас является днем Европы, для России является днем окончания Второй мировой войны, они будут стремиться, возможно, к этому, чтобы получить какое-то соглашение, какое-то перемирие или что-то подобное", - добавил Певкур.

Предложение о перемирии - что известно

Как сообщал УНИАН, 11 марта в городе Джидда, Саудовская Аравия, состоялись переговоры между делегациями Украины и Соединенных Штатов Америки. Украина выразила готовность принять предложение США и немедленно ввести 30-дневный режим прекращения огня с возможностью продления. Главным условием было принятие и одновременное выполнение прекращения огня Российской Федерацией.

В то же время Владимир Путин выдвинул ряд условий для введения 30-дневного перемирия с Украиной. В частности, он потребовал остановить мобилизацию в Украине и перевооружение ВСУ.

Также в России привязали прекращение огня в Черном море к требованию снять часть антироссийских санкций. В частности, у российского диктатора Путина требуют снять санкции с Россельхозбанка и компаний-производителей и экспортеров удобрений, отменить ограничения на обслуживание в портах российских торговых судов, а также снять запрет на поставки в РФ сельхозтехники и товаров для производства продовольствия и удобрений.

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