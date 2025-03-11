По словам Уолтца, украинская и американская делегации идут к цели.

Сегодня, 11 марта в городе Джидда (Саудовская Аравия) в отеле Ritz-Carlton проходит встреча украинской и американской делегаций. Во время перерыва советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц сделал первое заявление, пишет CNN.

"Идем к цели", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, как проходят переговоры.

После этого государственный секретарь США Марко Рубио и Волц зашли в лифт. Журналистам удалось задать только один вопрос американской команде во время перерыва во встрече, которая длится уже четвертый час.

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В издании добавили, что ранее высокопоставленный украинский чиновник поделился с журналистами, что переговоры "начались очень конструктивно".

Переговоры в Саудовской Аравии - важные новости

Ранее "Суспільне" со ссылкой на источники сообщало, что украинская делегация во время переговоров с США, которые проходят в Саудовской Аравии, предложит установление режима прекращения огня на море и запрет на дальнобойные удары. Отмечается, что Украина готова к подписанию соглашения о полезных ископаемых во время встречи с американской делегацией.

Кроме того, в The Independent писали, что Украине на переговорах с США придется принять непростое решение. В издании считают, что результат переговоров может повлиять на ситуацию на фронте.

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