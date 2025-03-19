США пообещали Европе место за столом мирных переговоров по Украине, - Bloomberg

Сейчас президент Дональд Трамп в значительной степени исключил Европу из своих переговоров с Украиной и Россией.

США сообщили европейским партнерам, что основным приоритетом является достижение прекращения боевых действий, а также обсуждение вопросов, связанных с возможными договоренностями по безопасности для Украины после этого. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Это сообщение поможет успокоить страны-союзников, которые обеспокоены тем, что США могут попытаться заключить соглашение без участия европейских лидеров, что могло бы ослабить безопасность Украины или Европы. Сейчас президент Дональд Трамп в значительной степени исключил Европу из своих переговоров с Украиной и Россией.

Эти опасения усилились во вторник, когда Трамп имел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В своем заявлении Путин отклонил предложение Трампа о 30-дневном прекращении огня в Украине, согласившись лишь на ограничение атак на энергетическую инфраструктуру страны, требуя от США и других стран прекратить поставки оружия и разведданных.

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"Этот процесс сейчас в полной силе и эффекте, и мы, надеемся, выполним эту работу ради человечества", - написал Трамп в заметке на Truth Social.

После вторжения России в Украину в 2022 году союзники Украины ввели серию санкций против России. Представители США неоднократно заявляли своим союзникам, что санкции будут оставаться в силе до достижения соглашения, и они готовы принять меры для усиления давления на Кремль, в частности в энергетическом секторе.

Представители Совета национальной безопасности США и Государственного департамента не ответили на запросы о комментариях. Госсекретарь Марко Рубио намекнул на этот вопрос в своем выступлении перед журналистами на саммите Большой семерки на прошлой неделе.

"Европейский Союз ввел значительные санкции против Российской Федерации и лиц внутри России", - сказал он. "Следовательно, с ними нужно будет проконсультироваться, и они должны быть вовлечены в этот процесс и так далее. Так что давайте не будем определять наперед или начинать все наперед".

После встречи с Трампом на прошлой неделе генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил Bloomberg, что отношения с Россией в конце концов должны быть нормализованы после прекращения боевых действий в Украине, подчеркнув необходимость продолжать давление на Москву, чтобы обеспечить прогресс в переговорах о прекращении огня.

Однако министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил в интервью в понедельник, что сейчас было бы "вредно даже рассматривать" восстановление отношений с Россией. По его словам, России нужно сделать длинный список уступок, прежде чем это произойдет, включая прекращение войны, возвращение оккупированной украинской территории и выплату репараций Украине.

ЕС и США - кризис отношений

Дональд Трамп фактически отстранил Европу от переговоров по миру в Украине, исключив европейских лидеров из разговоров между США и Россией. Во время телефонного разговора с Владимиром Путиным он обсуждал прекращение боевых действий, не консультируясь с европейскими союзниками. Это вызвало опасения среди европейских стран, что США могут заключить соглашение с Россией без участия Европы, что может ослабить безопасность Украины и Европы.

Кроме того, Трамп пригрозил Европе ввести пошлины на импорт стали и алюминия в размере 25%. В ответ ЕС объявил о пошлинах на американские товары в размере 28,33 миллиарда долларов.

Более того, на фоне сближения Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным и угрозами с его стороны вывести США из НАТО европейские страны поддержали значительное увеличение расходов на оборону и укрепление технологической и промышленной базы.

По данным Financial Times, теперь странам ЕС придется затянутьпояса увеличить расходы на оборону за счет сокращения расходов на систему социального обеспечения.

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