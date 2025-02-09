Кларк отметил, что Путин сделает все, чтобы Украине казалось, что конец неизбежен.

Российский лидер Владимир Путин не будет показывать свою готовность к переговорам до последнего, чтобы дожать Украину. Как сказал в интервью "Суспільному" генерал армии США в отставке, бывший командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Уэсли Кларк, он не видит, чтобы Путин стремился к миру.

"Он имеет трудности в производстве бронетехники, в наборе людей в войско. Но у РФ есть принуждение. Если надо отправлять людей на войну, они это делают, даже под дулом автомата... Хотя нам на Западе может казаться, что он почти в тупике", - отмечает Кларк.

Кларк предупредил, что дипломатия является частью борьбы, поэтому Путин не проявит желания вести переговоры до последнего.

Видео дня

"Он хочет сделать все, чтобы Украине казалось, что конец неизбежен, что вас уничтожат. Стоит ожидать восхвалений России успехами, а также угроз и продолжения боевых действий. Украина должна ответить тем же. Не надейтесь увидеть демонстрацию слабости РФ. Путин знает: если он это сделает, не получит таких переговоров, которых действительно хочет", - предупредил Кларк.

Он подчеркнул, что Украина должна просить больше, чем ожидает получить - именно так и ведутся переговоры.

"Это не то же самое, что торговаться на базаре. Путин не обязательно хочет продать ковер. И он точно не хочет, чтобы вы поверили, что он хочет его продать. Здесь не получится торговаться в привычном понимании этого слова: я дам тебе это, а ты мне - это", - подчеркнул Кларк.

Оценивая позицию Дональда Трампа относительно войны в Украине, Кларк отметил, что президент США желает положить конец конфликту, продемонстрировать силу и дипломатические способности, и не хочет, чтобы Украина потерпела поражение.

"Но с другой стороны, он не хочет затягивать войну. У него есть идея, что он может добиться мира от Путина и одновременно - сохранить исторические отношения между США и Украиной. Также он хочет, чтобы Европа делала больше для помощи Украине. А США - наоборот, меньше", - отметил генерал.

Кроме того, по его словам, если Трамп хочет достичь мирного соглашения, ему придется давить на Китай и Иран, чтобы они прекратили поддерживать Путина.

Он добавил, что украинцы устали от войны, и ее надо заканчивать. Но если такие настроения будут господствовать, они повлияют на переговоры "и вы получите соглашение, с которым не сможете жить".

Переговоры с Россией - новости

Ранее экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что команда президента США Дональда Трампа совершила большую "переговорную ошибку", сразу "слив" тему НАТО, и Украине она очень дорого обойдется.

Президент США Дональд Трамп рассказал, что разговаривал по телефону с российским лидером Владимиром Путиным о войне в Украине. Трамп заявил, что Путину "не все равно" на убийства на поле боя, "он хочет, чтобы люди перестали умирать".

Вас также могут заинтересовать новости: