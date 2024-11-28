В частности российский диктатор вспомнил об условиях для мирных переговоров, которые он объявлял в июне.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что не имеет предпосылок для начала мирных переговоров, а также назвал новоизбранного президента США Дональда Трампа "умным политиком". Об этом он сказал во время своей речи в Казахстане, передает Sky News.

По словам Путина, у него нет причин для начала переговоров с Украиной о возможном мирном урегулировании войны, однако условия, которые он предложил в июне для соглашения, остаются без изменений.

В Sky News напомнили, что в июне президент РФ заявил, что его страна прекратит войну только тогда, если Киев откажется от своих планов по вступлению в НАТО и отдаст Москве свои четыре области. Тогда такое требование Украина сразу отвергла, ведь оно равнозначно капитуляции.

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"Я не формулировал предварительных условий, я не говорил, что предварительные условия для начала переговоров такие-то и такие-то. Я просто говорил о наших условиях мира", - добавил диктатор сегодня, 28 ноября.

Кроме того, Путин подчеркнул, что готов к диалогу с США и сказал, что Дональд Трамп является "умным политиком, который способен найти решение".

Президент РФ считает, что новоизбранный лидер США "все еще не в безопасности", ведь на него было совершено два покушения перед президентскими выборами в стране.

Возможность переговоров с РФ - последние новости

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что начинать переговоры с Россией сейчас нет смысла, ведь "сильные страны" еще не сформировали четкую позицию относительно будущего соглашения. Он считает, что необходима консолидированная позиция, которая заставит российского диктатора Владимира Путина закончить войну.

В то же время капитан Сергей из 117-й бригады ВСУ считает, что если конфликт в Украине будет заморожен, то Россия сможет накопить ресурсы и вернуться в наше государство. По его словам, любые политические переговоры с РФ плохо закончатся для Украины.

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