Путину доверять нельзя, отметил боец.

В случае замороженного конфликта в Украине Россия накопит ресурсы и вернется. Уверенность в этом выразил капитан Сергей из 117-й бригады ВСУ, одного из зенитных подразделений, которые отражают воздушные атаки РФ в Сумской области, передает Sky News.

"Замороженный конфликт - это, как правило, лишь временная пауза, и нельзя доверять Путину, потому что любое достигнутое соглашение, скорее всего, будет работать в пользу России… Они (россияне - УНИАН) будут накапливать ресурсы, больше "шахедов", ракет, солдат, даже северокорейцев, а затем они вернутся, и они вернутся сильнее, чем в 2022 году", - уверен он.

Военный считает, что любые политические переговоры с Россией плохо закончатся для Украины.

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Что касается дроновых атак, которые им приходится отражать каждый день и ночь, то, как отметил капитан, при текущих погодных условиях с туманами его бойцы работают "по звуку", поскольку тепловизоры и другие приборы не могут уловить вражеские БПЛА.

"Прожектор совершенно бесполезен, скорость этих беспилотников не особенно высока, поэтому технически мы могли бы поразить их, но погода делает это невозможным, - отметил он. - Нам нужна более мощная, более автоматизированная система ПВО, которая работает независимо от человеческого участия…. Приближается зима, и наши ребята, которые дежурят 24/7, столкнутся с невероятно тяжелыми условиями, они не из стали, поэтому наличие автоматизированной системы было бы идеальным решением".

Атака РФ 13 октября - что сообщалось

Напомним, в ночь на 13 ноября российские войска ударили по Украине ракетами различных типов, управляемыми авиабомбами и ударными беспилотниками.

Всего было запущено: 2 зенитные управляемые ракеты С-300, 2 крылатые ракеты Х-101, 2 баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23, 90 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников неустановленного типа.

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