Белорусский диктатор похвалил президента США за то, что он делает, "чтобы прекратить войну".

Белорусский диктатор Оленсандр Лукашенко предложил организовать в Минске переговоры президентов Украины, США и России Владимира Зеленского, Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом он сказал в интервью американскому блогеру Марио Науфалу, сообщает Белта.

Он отметил необходимость "договариваться", мол, за Зеленским, "каким бы он ни был", "стоит большая часть украинского общества".

"Хотите - приезжайте. Вот, рядом - 200 километров от белорусской границы до Киева. Полчаса на самолете. Приезжайте... Сядем и спокойно договоримся", - сказал Лукашенко.

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Он выразил мнение, что Трамп более самостоятельный президент, чем его предшественник Джо Байден.

"Он, даже если неправильно, но примет решение. Байден сам решение не принимал. Ему сказали "не надо звонить" - он не звонил. Ему сказали "назови Путина диктатором" - он назвал его диктатором", - заявил белорусский правитель.

Также он отметил, что испытывает "большой оптимизм" по поводу того, что администрация США и Трамп делают для того, "чтобы прекратить войну".

"Они молодцы. И Трамп молодец, что он часто говорит и что-то делает уже в направлении того, чтобы прекратить войну в Украине, прекратить войну на Ближнем Востоке. Вот здесь я готов стать рядом и делать все то, что необходимо для прекращения войны и улучшения жизни людей", - подчеркнул Лукашенко.

Последние заявления Лукашенко

Как сообщал ранее УНИАН, Лукашенко объяснял, почему Путину "не очень приятно" из-за соглашения Украины с США об ископаемых. Он подчеркнул, что России "неприятно, что мощное государство в виде Соединенных Штатов Америки у тебя под забором, за окном будет разрабатывать полезные ископаемые, создавать свои предприятия".

Также Лукашенко приказал найти в Беларуси полезные ископаемые. Обращаясь к профильному вице-премьеру Юрию Шулейко, Лукашенко заявил, что ставит перед ним задачу "будущего": "Надо копать, надо смотреть, что есть у нас в земле". Отмечается, что белорусский лидер сделал акцент именно на геологоразведке.

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