Белорусский диктатор также уверен, что вопрос Украины без Украины никто решать не будет.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко предположил, что российскому правителю Владимиру Путину "не очень приятно", что Украина заключает соглашение с США о добыче полезных ископаемых. Об этом он сказал в интервью американскому блогеру Марио Науфалу, пишет белорусское агентство БЕЛТА.

Белорусский правитель отреагировал на соглашение о полезных ископаемых между Украиной и США. В частности, по его мнению, это соглашение "может настораживать Россию и, скорее всего, настораживает".

"Я так думаю. Я не обсуждал с Россией и с Путиным эти вопросы. Мы обсудим этот вопрос. Но, скорее всего, это может настораживать, если Россия почувствует, что эти договоренности будут выходить за рамки экономических отношений. Если это будет чистая экономика, не связанная с военно-промышленным комплексом, оружием, вооруженными силами, почему бы и нет?" - сказал Лукашенко.

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Он подчеркнул, что России "неприятно, что мощное государство в виде Соединенных Штатов Америки у тебя под забором, за окном будет разрабатывать полезные ископаемые, создавать свои предприятия".

"Наверное, не очень приятно. Это мог бы делать ты, но делают другие. Но это Россия переживет. Россия огромная, и у нее этого добра хватает", - сказал диктатор.

Комментируя возможное направление в Украину европейских миротворцев, Лукашенко заверил, что "Россия никогда с этим не согласится":

"По крайней мере, такова позиция России на сегодняшний день. Тем более, что руководство Европейского Союза, прежде всего в лице Германии и Франции, занимает очень агрессивную позицию".

Также он говорит, якобы во время его последних контактов с российским правителем Владимиром Путиным тот "подтвердил свою готовность к переговорам по урегулированию ситуации в Украине, в частности с украинской стороной".

"Украинцы и Зеленский обижаются, что их не позвали в Саудовскую Аравию. Говорит (Путин - ред.): "Зачем звать, если там вопросы были России и США. Там только вскользь коснулись вопроса Украины. Поэтому зачем было звать Украину", - сказал Лукашенко.

И добавил, что, по его мнению, "когда будут решаться вопросы Украины", без Украины "эти вопросы никто решать не будет".

Другие заявления Лукашенко относительно переговоров о мире в Украине

Как сообщал ранее УНИАН, Лукашенко испугался, что переговоры РФ и США могут пойти во вред Беларуси. Он заявил, что неизвестно, "чего хотят США" и "чего они будут требовать от россиян за прекращение войны". Белорусский лидер выразил опасения, что американцы попытаются "русских столкнуть с китайцами", чего "допустить нельзя".

Также недавно белорусский диктатор заявлял, что только белорусские миротворцы якобы могли бы обеспечить нормальные взаимоотношения между Украиной и Россией. При этом он подчеркнул, что Минск не собирается направлять миротворческий контингент на линию фронта, поскольку с таким решением не согласятся ни Украина, ни Запад.

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