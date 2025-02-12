При этом, окончание войны должно предусматривать сохранение Украиной суверенитета и независимости.

Государственный секретарь США Марко Рубио отмечает, что для справедливого прекращения войны, которую Россия ведет против Украины, придется пройти долгий путь.

Об этом Рубио сказал в телефонном интервью для CNN, говорится на сайте Госдепартамента США.

"Это сложный конфликт. Это непростой конфликт, и речь идет не только о том, чтобы прекратить это. Президент [Дональд Трамп] четко заявил, что он стремится положить конец этому, поскольку там гибнет много людей и есть много разрушений, но речь идет о справедливом завершении, при котором Украина остается суверенным и независимым государством. И мы можем положить конец этому очень дорогому и разрушительному конфликту. Долгий путь придется пройти для этого. Это не будет легко", - подчеркнул Рубио.

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Как отметил госсекретарь США, привлечено много людей к усилиям по попытке прекратить войну.

В Европу уже приехали вице-президент США Джей Ди Вэнс, министр финансов Скотт Бессент, министр обороны Пит Гегсет уже прибыли в Европу.

Рубио тоже на этой неделе прибудет в Европу и будет разговаривать с европейскими союзниками.

"Мы будем говорить с украинцами. Я буду встречаться с ними позже на этой неделе, как и вице-президент", - сказал Рубио.

Он добавил, что в США хотят, чтобы война прекратилась как можно скорее, но никто не может сказать о четкой дате, когда именно это может произойти.

Как подчеркнул госсекретарь США, война должна закончиться таким образом, чтобы в итоге была стабильность, и через два года война снова не относилась, а украинцы сохранили суверенитет и национальную целостность.

Что еще известно о процессе окончания войны в Украине

Как сообщал УНИАН, 11 февраля министр обороны США Пит Гегсет заявил, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп стремится быстро достичь мирного соглашения и прекратить войну, которую Россия ведет против Украины.

"Надеюсь, что в Украине будет достигнуто быстрое мирное соглашение, которое президент обязался достичь", - заявил он.

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