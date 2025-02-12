Марко Рубио сделал заявление относительно войны в Украине / коллаж УНИАН, фото 199 учебный центр ДШВ ВСУ, Gerry Images

Государственный секретарь США Марко Рубио отмечает, что для справедливого прекращения войны, которую Россия ведет против Украины, придется пройти долгий путь.

Об этом Рубио сказал в телефонном интервью для CNN, говорится на сайте Госдепартамента США.

"Это сложный конфликт. Это непростой конфликт, и речь идет не только о том, чтобы прекратить это. Президент [Дональд Трамп] четко заявил, что он стремится положить конец этому, поскольку там гибнет много людей и есть много разрушений, но речь идет о справедливом завершении, при котором Украина остается суверенным и независимым государством. И мы можем положить конец этому очень дорогому и разрушительному конфликту. Долгий путь придется пройти для этого. Это не будет легко", - подчеркнул Рубио.

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Как отметил госсекретарь США, привлечено много людей к усилиям по попытке прекратить войну.

В Европу уже приехали вице-президент США Джей Ди Вэнс, министр финансов Скотт Бессент, министр обороны Пит Гегсет уже прибыли в Европу.

Рубио тоже на этой неделе прибудет в Европу и будет разговаривать с европейскими союзниками.

"Мы будем говорить с украинцами. Я буду встречаться с ними позже на этой неделе, как и вице-президент", - сказал Рубио.

Он добавил, что в США хотят, чтобы война прекратилась как можно скорее, но никто не может сказать о четкой дате, когда именно это может произойти.

Как подчеркнул госсекретарь США, война должна закончиться таким образом, чтобы в итоге была стабильность, и через два года война снова не относилась, а украинцы сохранили суверенитет и национальную целостность.

Что еще известно о процессе окончания войны в Украине

Как сообщал УНИАН, 11 февраля министр обороны США Пит Гегсет заявил, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп стремится быстро достичь мирного соглашения и прекратить войну, которую Россия ведет против Украины.

"Надеюсь, что в Украине будет достигнуто быстрое мирное соглашение, которое президент обязался достичь", - заявил он.

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