Президент РФ заявил, что сделка должна отражать "реалии" на местах

Президент Владимир Путин заявил, что Россия потребует гарантий безопасности на переговорах по прекращению войны на Украине. Он отметил, что "реалии на местах" должны быть основой любых переговоров.

"В данном случае нас в первую очередь интересует безопасность России. Мы будем исходить из этого", - цитирует Путина издание Bloomberg.

Российского лидера спросили, возможна ли "честная сделка" с Западом, он ответил: "Я никому не доверяю, но нам нужны гарантии".

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В ходе войны на Украине никогда не было необходимости использовать тактическое ядерное оружие, и эта мысль никогда не приходила ему в голову, сказал Путин, добавив, что он не считает, что Россия и США движутся к ядерному конфликту. Тем не менее, по его словам, страны, которые заявили, что у них нет "красных линий" в отношении России, должны понимать, что Россия ответит тем же.

Эти заявления Путина прозвучали в преддверии президентских выборов в России, которые пройдут 15-17 марта, который нынешний президент РФ скорее всего выиграет.

Ядерные угрозы Путина - последние новости

После полномасштабного вторжения России в Украину Владимир Путин и его прихвостни не раз угрожали применением ядерного оружия.

При этом издание CNN сообщило, что США готовились к ядерному удару РФ по Украине в конце 2022 года. Отмечается, что на это указывала "совокупность событий и разведданных".

В ежегодном докладе американского разведывательного сообщества США отметили, что Российская Федерация еще может применить ядерное оружие.

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