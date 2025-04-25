Трамп разочарован своей неспособностью выступить посредником в прекращении войны, однако пока его нетерпение не привело к каким-либо попыткам принудить Россию к переговорам.

Cтранные и прохладные формулировки президента США Дональда Трампа о войне в Украине иллюстрируют его одностороннюю и пророссийскую позицию по мирному урегулированию и уничтожают любые надежды на то, что Соединенные Штаты являются беспристрастным посредником в достижении мира. Об этом пишет CNN, анализируя последние заявления Трампа.

"Несбалансированный характер миротворческих усилий США можно увидеть в намеренно неопределенном языке Трампа о конфликте и в странных, даже причудливых способах, которыми он говорит о войне", - отмечает издание.

Рано утром в четверг Россия совершила массированную атаку по Украине, в результате которой 12 человек погибли и 90 получили ранения. В ответ на это Трамп в соцсетях опубликовал довольно "прохладный" пост, в котором "по-видимому, больше всего был обеспокоен тем, когда произошли атаки, чем тем, как были убиты беззащитные мирные жители", не обвиняя Путина напрямую, отмечает CNN.

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"Другой президент США мог бы выразить соболезнования жертвам, указать, что преднамеренное нападение на мирных жителей является военным преступлением и грозит последствиями. Но ответ Трампа соответствовал его давней практике отказа связывать результаты ужасных атак с лидером, который их заказал", - отмечает издание.

При этом Трамп пожаловался на "подстрекательские заявления, подобные заявлениям Зеленского, которые так затрудняют урегулирование этой войны". Этот контраст в тоне президента США по отношению к двум лидерам примечателен, подчеркивают эксперты.

"Когда Зеленский осмеливается говорить правду, Трамп действительно его критикует. Когда Путин убивает мирных жителей баллистическими ракетами, он просто его поправил. Или слегка наказал". заявил бывший посол США на Украине Джон Хербст.

При этом, когда Трампа спросили, на какие уступки пошла Россия в конфликте по сравнению с его постоянным давлением на Украину, он заявил, что то, что Россия остановит войну и прекратит захват всей страны – уже довольно большая уступка, отмечает CNN:

"Этот ответ выдает странное непонимание произошедшего, и показывает, насколько всесторонне Трамп рассматривает войну через призму Путина".

Источники сообщили CNN в четверг, что Трамп втайне разочарован своей неспособностью выступить посредником в прекращении войны. Но пока его нетерпение не привело к каким-либо попыткам принудить Россию. Трамп мог бы, например, поставлять оружие в Украину, отправить в Киев системы Patriot и ввести вторичные санкции в отношении стран, которые продолжают покупать российскую нефть и финансировать ее военные усилия.

Но он ничего из этого не сделал. И его неравномерный подход грозит еще больше наказать жертву войны, подчеркивает издание.

Заявления Трампа

Ранее Трамп заявил, что верит в то, что Путин услышит его призыв и прекратит бомбардировки Украины. По его словам, и Россия, и Украина хотят мира, поэтому должны сесть за стол переговоров. При єтом Трамп отметил, что имеет собственный крайний срок для заключения мирного соглашения.

Ранее он также обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в том, что с ним ему труднее договориться, чем с Путиным.

А пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, комментируя переговоры в Лондоне, заявила, что Трамп разочарован, а президент Украины Владимир Зеленский "движется в неправильном направлении".

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