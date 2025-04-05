Генсек НАТО считает, что "мяч сейчас явно на российском поле".

У НАТО нет собственных "красных линий" в вопросе прекращения войны в Украине, потому что Альянс не участвует в переговорах о мире. Об этом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил в интервью изданию NV.

"Мы как НАТО не участвуем в этих переговорах. Их действительно ведут США вместе с Украиной и россиянами. Я рад, что США сдвинули с места этот вопрос, и эти переговоры сейчас продолжаются", - сказал Рютте.

Он подчеркнул, что переговоры идут медленно "не из-за Украины, а из-за россиян", и добавил, что "мяч сейчас явно на российском поле".

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В то же время, хотя НАТО и не участвует в переговорах, Рютте заверил, что в Альянсе хотят, "чтобы Украина была гордым суверенным государством, которое движется вперед".

"Это то, чего мы все хотим. Это должен быть справедливый и длительный мир. Путин (Владимир Путин - российский диктатор, - ред.) никогда не должен попытаться сделать это снова", - заявил Рютте.

Другие заявления Рютте относительно Украины

Как сообщал ранее УНИАН, по мнению генсека НАТО, Россия будет представлять долгосрочную угрозу, даже если развязанная против Украины война закончится. Он дал понять, что также считает необходимым вести переговоры с Москвой о прекращении войны. При этом добавил, что за этим процессом внимательно следит лидер Китая Си Цзиньпин, который "хочет знать в конце, кто окажется победителем - Запад или Россия".

Также недавно он заявлял, что союзники по НАТО за первые три месяца 2025 года выделили более 20 млрд евро на военную помощь для Украины. Он напомнил, что Россия продолжает свое сотрудничество с Китаем, Ираном и Северной Кореей, которая наносит вред не только Украине, но и усиливает нестабильность в НАТО и во всем мире.

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