Союзники по НАТО за первые три месяца 2025 года выделили более 20 млрд евро на военную помощь для Украины. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передает Reuters.
В издании напомнили, что министры иностранных дел стран-членов альянса встретятся в Брюсселе в четверг и пятницу, чтобы обсудить будущую поддержку Украины, которая борется против российских оккупантов.
В то же время, как цитирует "Укринформ", Рютте заявил, что весь мир на этой неделе отметил печальную годовщину трагедии украинского города Буча.
"Я посетил этот город в июле 2022 года, и говорил с теми, кто выжил. Мы никогда не забудем этого бедствия. За три года, прошедшие после освобождения Бучи, Россия продолжает разжигать войну против Украины. Я отмечаю президента Трампа за то, что он сломал этот тупик, и полностью поддерживаю усилия, предпринятые США, чтобы привести эту войну к справедливому и долговременному завершению. Я также приветствую усилия Великобритании, Франции и других стран, которые делают свой вклад в обеспечение длительного мира, когда придет его время", - подчеркнул генсек НАТО.
По его словам, угроза, которая поступает для НАТО от РФ, до сих пор остается. Он напомнил, что Россия продолжает свое сотрудничество с Китаем, Ираном и Северной Кореей, которая наносит вред не только Украине, но и усиливает нестабильность в НАТО и во всем мире.
"Мы видим как эти и другие участники пытаются дестабилизировать наши общества, путем саботажа на подводной инфраструктуре, кибернетическими атаками, покушениями на убийство. Мы живем в опасном мире. Для того, чтобы ответить на эти и другие вызовы, мы должны построить более сильное, более справедливое и более летальное НАТО. Именно поэтому министры собрались здесь на этой неделе, чтобы убедиться, что Альянс активно работает над этой общей целью", - отметил Рютте.
НАТО и Украина - последние новости
Ранее Марк Рютте заявлял, что потенциальное вступление Украины в НАТО не является частью мирного соглашения. В то же время он отметил, что было согласовано, что путь Украины в НАТО является необратимым.
В то же время президент Владимир Зеленский объяснил, почему НАТО не сделает Украину сильнее. Он считает, что без Украины в Европе нет сегодня современной опытной армии, которая прошла войну, которую имеет РФ.