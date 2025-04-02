По словам генсека НАТО, угроза, которая есть для альянса от РФ, до сих пор остается.

Союзники по НАТО за первые три месяца 2025 года выделили более 20 млрд евро на военную помощь для Украины. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передает Reuters.

В издании напомнили, что министры иностранных дел стран-членов альянса встретятся в Брюсселе в четверг и пятницу, чтобы обсудить будущую поддержку Украины, которая борется против российских оккупантов.

В то же время, как цитирует "Укринформ", Рютте заявил, что весь мир на этой неделе отметил печальную годовщину трагедии украинского города Буча.

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"Я посетил этот город в июле 2022 года, и говорил с теми, кто выжил. Мы никогда не забудем этого бедствия. За три года, прошедшие после освобождения Бучи, Россия продолжает разжигать войну против Украины. Я отмечаю президента Трампа за то, что он сломал этот тупик, и полностью поддерживаю усилия, предпринятые США, чтобы привести эту войну к справедливому и долговременному завершению. Я также приветствую усилия Великобритании, Франции и других стран, которые делают свой вклад в обеспечение длительного мира, когда придет его время", - подчеркнул генсек НАТО.

По его словам, угроза, которая поступает для НАТО от РФ, до сих пор остается. Он напомнил, что Россия продолжает свое сотрудничество с Китаем, Ираном и Северной Кореей, которая наносит вред не только Украине, но и усиливает нестабильность в НАТО и во всем мире.

"Мы видим как эти и другие участники пытаются дестабилизировать наши общества, путем саботажа на подводной инфраструктуре, кибернетическими атаками, покушениями на убийство. Мы живем в опасном мире. Для того, чтобы ответить на эти и другие вызовы, мы должны построить более сильное, более справедливое и более летальное НАТО. Именно поэтому министры собрались здесь на этой неделе, чтобы убедиться, что Альянс активно работает над этой общей целью", - отметил Рютте.

НАТО и Украина - последние новости

Ранее Марк Рютте заявлял, что потенциальное вступление Украины в НАТО не является частью мирного соглашения. В то же время он отметил, что было согласовано, что путь Украины в НАТО является необратимым.

В то же время президент Владимир Зеленский объяснил, почему НАТО не сделает Украину сильнее. Он считает, что без Украины в Европе нет сегодня современной опытной армии, которая прошла войну, которую имеет РФ.

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