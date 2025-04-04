Генсек НАТО ответил на вопрос, что он вкладывает в понятие "устойчивый мир для Украины".

В НАТО всем ясно, что Россия представляет собой долгосрочную угрозу, даже если развязанная против Украины война закончится. Такое заявление сделал генеральный секретарь Альянса Марк Рютте на пресс-конференции 4 апреля, передает The Guardian.

По его словам, "никто не наивен в отношении России". Вместе с тем генсек дал понять, что так же считает необходимым вести переговоры с Москвой о прекращении войны.

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При этом Рютте добавил, что за этим процессом внимательно следит лидер Китая Си Цзиньпин, который "хочет знать в конце, кто окажется победителем? Запад или Россия?":

"И если это будет Россия, у него появятся мысли о том, что он может сделать в своем регионе, ведь у него тоже есть территориальные притязания, которые он тогда, возможно, захочет реализовать".

Отвечая на вопрос, что он вкладывает в понятие "устойчивый мир для Украины" в контексте дискуссий о завершении текущей фазы войны, Рютте заявил:

"Кратчайший ответ на ваш вопрос - это (такой мир, чтобы) Путин больше никогда не пытался захватить ни одного квадратного километра украинской территории. Когда он будет знать, что есть меры сдерживания, обороны, которые обеспечивают, что на Украину уже нельзя напасть".

Генсек НАТО заверил в неизменности поддержки усилий Украины в борьбе против российской агрессии, заявив, что она "должна быть в сильнейшей из возможных позиций".

На вопрос о том, является ли Китай для НАТО угрозой или вызовом, Рютте подчеркнул наращивание оборонно-промышленной базы в КНР:

"Если посмотреть на тот факт, что у них не больше кораблей ВМС, чем у США, что к 2030 году они перейдут к 1000 ядерных боеголовок, становится совершенно ясно, что мы не можем быть наивными в отношении Китая… Вот почему мы так интенсивно работаем вместе с Японией, Кореей, Австралией, Новой Зеландией, и сейчас важно углубить это сотрудничество".

Украина и НАТО: актуальные новости

Напомним, ранее Марк Рютте заявлял, что потенциальное вступление Украины в НАТО не стоит рассматривать в рамках мирного соглашения. По его словам, такой вариант возможен "отдельно от того, что может произойти в будущем".

Также генсек Альянса сообщал, что союзники по НАТО за первые три месяца 2025 года выделили более 20 миллиардов евро на военную помощь для Украины.

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