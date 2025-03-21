Москва искренне не хочет мира, говорит он.

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил очередную массированную атаку Российской Федерации на украинские города, которую она совершила в ночь на 21 марта.

Днем французский лидер опубликовал в микроблоге X фотографию последствий обстрела Одесской области. Он отметил, что такие атаки лишь демонстрируют нежелание Москвы прекращать войну. Также Макрон выразил украинцам слова поддержки:

"Прошлой ночью Россия снова показала, что она искренне не хочет мира. Полная поддержка украинского народа".

Массированные дроновые атаки на Украину

Как известно, после "согласия" на прекращение ударов по энергетике, Российская Федерация существенно усилила атаки беспилотниками на территорию Украины.

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В ночь на 21 марта российские дроны-камикадзе совершили одну из крупнейших атак на Одесскую область. В результате этого пострадали трое подростков, также была значительно повреждена инфраструктура. Атака совпала с визитом в Одессу президента Чехии Петра Павела.

А 20 марта российские войска атаковали ударными дронами Кропивницкий, это была самая большая атака на город с начала полномасштабной войны. Сообщалось о 14 пострадавших, среди которых семеро детей, а также повреждениях объектов гражданской инфраструктуры.

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