Для объявления импичмента необходимо было, чтобы за него проголосовали 100 из 150 депутатов парламента Грузии.

Парламент Грузии не смог объявить президенту Саломе Зурабишвили импичмент, который инициировала правящая пророссийская партия "Грузинская мечта".

Для объявления импичмента необходимо было, чтобы за него проголосовали 100 из 150 депутатов парламента Грузии. На заседании, состоявшемся 18 октября, импичмент поддержали 86 депутатов, один проголосовал против. Остальные члены парламента в голосовании не участвовали, сообщает Первый канал Грузии.

Процедуру инициировала правящая партия "Грузинская мечта", у которой в парламенте 84 места. Перед началом голосования перед депутатами выступил лидер парламентской фракции "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе, приведя аргументы в пользу импичмента. Затем речь произнесла Саломе Зурабишвили. После выступления президент Грузии отказалась отвечать на вопросы депутатов.

Видео дня

Попытка импичмента Саломе Зурабишвили

Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" начала процедуру импичмента против президента Саломе Зурабишвили. Лидер партии Ираклий Кобахидзе, пишет Грузия Online. Вчера он обвинил ее в нарушении Конституции из-за того, что она не согласовала встречи с европейскими лидерами с правительством. Политик уверяет, что действия Зурабишвили якобы могут помешать европейской интеграции страны.

Позже Конституционный суд Грузии признал, что президент страны Саломе Зурабишвили нарушила требования грузинской конституции, что является основанием для запуска процедуры импичмента.

Вас также могут заинтересовать новости: