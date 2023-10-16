Формальным поводом стали зарубежные визиты, на которые правительство не давало своего согласия.

Конституционный суд Грузии признал, что президент страны Саломе Зурабишвили нарушила требования грузинской конституции, что является основанием для запуска процедуры импичмента. Об этом сообщает местное издание "Грузия онлайн".

В решении суда отмечается, что 31 августа, а также 1 и 6 сентября текущего года Зурабишвили осуществила ряд рабочих визитов за границу, не получив на это согласие грузинского правительства. Этим она нарушила один из пунктов 52-й статьи Конституции Грузии.

Этот вопрос Конституционный суд страны рассмотрел по запросу 80 депутатов парламента, которые пытались выяснить, является ли это основанием для импичмента. Теперь, когда получена резолюция Конституционного суда, вопрос об импичменте президента будет внесен на рассмотрение парламента. Чтобы лишить Саломе Зурабишвили президентской должности, за это решение должны проголосовать 100 парламентариев из 150.

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Конфликт между правительством и президентом Грузии

Как писал УНИАН, прозападная президент Саломе Зурабишвили имеет крайне напряженные отношения с пророссийским правительством Грузии. Например, когда в марте страну охватили масштабные народные протесты против намерений правительственного большинства в парламенте принять репрессивный закон об "иностранных агентах", Зурабишвили встала на сторону протестующих.

Также она выступила против решения правительства возобновить прямое авиа- и морское сообщение с Россией. Когда грузины активно протестовали против возобновления авиарейсов из России и захода в порты судов с российскими туристами, президент снова поддержала митингующих.

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