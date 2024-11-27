По словам премьер-министра Словакии, он заинтересован в участии в официальных торжествах по случаю победы над фашизмом.

Премьер Словакии Роберт Фицо сообщил, что принял приглашение президента РФ Владимира Путина приехать в Москву на парад 9 мая. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Красная Армия и народы бывшего Советского Союза сыграли незаменимую роль в победе фашизма и победе во Второй мировой войне. Граждане Словацкой Республики с уважением вспоминают все юбилеи и события, связанные с освобождением нашей территории Красной Армией в 1944-1945 гг., а также помощь, которую бывший Советский Союз оказал СНГ", - отметил политик.

По словам Фицо, в 2025 году правительство Словакии будет организовывать несколько мероприятий, которые посвящены майским празднованиям победы над фашизмом.

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"В духе этого, естественно, что как премьер-министр Словакии я проявляю большую заинтересованность к участию в официальных праздниках победы над фашизмом, которые состоятся 9 мая 2025 года в Москве. Поэтому с удовольствием принял официальное приглашение Президента Российской Федерации. Владимир Путин примет участие в этих важных торжествах, что и сделаю я", - добавил премьер-министр страны.

Последние заявления Фицо относительно войны в Украине

Ранее Роберт Фицо заявил, что решение США предоставить разрешение Украине наносить удары по российской территории ракетами ATACMS вредит "мирным переговорам" и ведет к эскалации. Также он удивился тому, "как быстро некоторые страны ЕС приветствовали воинственный шаг США".

В то же время премьер-министр Словакии подчеркнул, что пока он будет находиться на этой должности, то будет выступать против принятия Украины в НАТО.

"Украина заслуживает честного и справедливого мира, который соответствует установленным правилам. Украина может быть частью ЕС, но совсем не может быть членом НАТО", - сказал он.

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