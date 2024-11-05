Подростки высмеяли типичного "избирателя Фицо", за что их уже заставили извиняться.

В правительстве Словакии обиделись на местных школьников, которые переоделись в костюмы "избирателей Роберта Фицо" на Хэллоуин. Гневное заявление обнародовал министр внутренних дел страны Матуш Шутай Эшток.

Так, недавно в сети появились фотографии группы подростков из братиславской средней школы, по случаю Хэллоуина одетых в пенсионеров, которые голосовали за премьер-министра Роберта Фицо. С седыми париками, нарисованными морщинами и очками школьники держали транспаранты "Я люблю Фицо". Это была очевидная пародия на пожилых людей, которые составляют значительную часть электоральной базы партии Smer, лидером которой является действующий премьер страны Роберт Фицо.

"То, что недавно произошло в одной из старших школ Братиславы... является продолжением роста напряжения в обществе, которое благодаря прогрессивным политикам уже дошло до школ", - сказал Шутай Эшток в видеообращении.

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Он также обвинил оппозицию в использовании детей для "политической пропаганды", как это делали "нацисты и коммунисты".

"Я осуждаю насмешки над кем-либо, в том числе над пожилыми людьми, над их законными политическими взглядами", - сказал Шутай Эшток, добавив, что Словакии не нужны "дети-борцы".

Профсоюз пенсионеров Словакии также критически отнесся к инциденту, назвав его "дегуманизированным и жестоким", и планирует подать жалобу в школьную инспекцию страны. Ученики лицея извинились перед пенсионерами за то, что нечаянно оскорбили их чувства.

Политическая ситуация в Словакии

Как писал УНИАН, в мае известный словацкий писатель и оппозиционный активист совершил покушение на жизнь словацкого премьера Роберта Фицо, несколько раз выстрелив в него из пистолета. Чиновник получил тяжелые ранения в живот, но выжил. Позже нападавший объяснил свои мотивы отчаянием из-за тех изменений во внутренней и внешней политике, которые ввело правительство Фицо.

Правительство Фицо возложило на оппозицию моральную и политическую ответственность за это покушение. Сам Фицо лично обвинял своих политических противников в раздувании "политической ненависти". С тех пор словацкие чиновники постоянно критикуют оппозицию, хотя в демократических странах обычно все происходит наоборот - оппозиция критикует действующая власть.

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