цей матеріал доступний українською

Лукашенко согласился съездить в Москву на парад – посол

17:47, 17 июня 2020
Мир
148 0
Александр Луашенко / фото  REUTERS

Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев заявил, что президент Александр Лукашенко принял приглашение присутствовать на параде в Москве, который состоится 24 июня.

Читайте такжеЛукашенко "отгуляет" парад Победы в Москве – росСМИКак пишет НВ, по мнению посла, готовность Лукашенко участвовать в параде Победы «подтверждает единство подходов двух наших братских государств в оценке подвига советского народа и солдат Великой Отечественной войны».

«Мы благодарны главе белорусского государства за готовность принять участие в торжествах 24 июня в Москве», - заявил Мезенцев.

Как сообщал УНИАН, в Кремле заявили, что посетить парад 24 июня в Москве смогут и украинские политики «при желании».

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter