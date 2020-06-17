Лукашенко согласился съездить в Москву на парад – посол

Парад запланирован на 24 июня.

Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев заявил, что президент Александр Лукашенко принял приглашение присутствовать на параде в Москве, который состоится 24 июня.

Читайте такжеЛукашенко "отгуляет" парад Победы в Москве – росСМИКак пишет НВ, по мнению посла, готовность Лукашенко участвовать в параде Победы «подтверждает единство подходов двух наших братских государств в оценке подвига советского народа и солдат Великой Отечественной войны».

«Мы благодарны главе белорусского государства за готовность принять участие в торжествах 24 июня в Москве», - заявил Мезенцев.

Как сообщал УНИАН, в Кремле заявили, что посетить парад 24 июня в Москве смогут и украинские политики «при желании».

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