В ближайшее время он планирует продолжать поездки.

85-летний Папа Римский Франциск заявил, что ему нужно меньше путешествовать и, возможно, уйти на пенсию.

Об этом он сказал журналистам во время пресс-конференции на борту своего самолета, сообщает AP.

По словам понтифика, недельное паломничество в Канаду стало для него "небольшим испытанием". Он признал, что больше не может путешествовать, как раньше, из-за растяжения связок колена. Во время этой поездки он пользовался креслом-коляской.

"Я думаю, что в моем возрасте и с этими ограничениями я должен экономить (свою энергию), чтобы иметь возможность служить церкви, или, наоборот, думать о возможности отойти от дел", - сказал он.

Пара Римский признал, что пока не думал об отставке, но сказал, что "дверь открыта".

"Это не странно. Это не катастрофа. Вы можете сменить папу", - сказал он.

В ближайшее время он планирует продолжать поездки.

"Я постараюсь продолжать совершать поездки и быть ближе к людям, потому что я думаю, что это способ служения, быть рядом. Но большего я сказать не могу", — сказал он в субботу.

Ранее в этом году он растянул связки правого колена, и продолжающаяся лазерная и магнитная терапия вынудили его отменить поездку в Африку, запланированную на первую неделю июля.

Он начал использовать кресло-коляску, ходунки и трость, чтобы передвигаться.

Франциск отказался от операции на колене, заявив, что это не обязательно поможет, и отметив, что до сих пор страдает от последствий шестичасовой анестезии во время операции на толстой кишке, которую он перенес год назад.

Напомним, Хорхе Марио Бергольо был выбран папой на конклаве 2013 года. Он - первый понтифик-иезуит. Принял имя в честь Франциска Ассизского.

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