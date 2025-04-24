По словам врача, даже если бы понтифика повезли в медучреждение, он бы умер по дороге туда.

Врач Папы Римского рассказал, что застал его в коме с открытыми глазами, однако понтифик умер быстро и не испытывал сильной боли. Об этом пишет Sky News.

В частности доктор Серджио Альфьери подчеркнул, что не было ничего, что могло бы спасти Франциска. По его словам, это был один из тех инсультов, которые "за час забирают тебя с собой".

В издании подчеркнули, что доктор Альфьери был главой команды, которая лечила Папу во время его недавнего пребывания в больнице из-за двойной пневмонии. В частности, в комментарии для Corriere della Sera он рассказал, что ему позвонили в 05:30 в понедельник. В Ватикан он прибыл уже через 20 минут.

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"Я вошел в его комнату, и он [Франциск] был с открытыми глазами. Я убедился, что у него не было никаких проблем с дыханием. Затем я попытался позвать его по имени, но он не ответил мне. Он не реагировал на раздражители, даже на болевые. В тот момент я понял, что больше ничего не могу сделать. Он был в коме", - рассказал врач.

Также в интервью La Repubblica Альфьери рассказал, что некоторые чиновники предлагали перевезти Папу обратно в больницу, однако, по словам врача, понтифик "умер бы по дороге".

"Сделав компьютерную томографию, мы бы имели более точный диагноз, но не более. Это был один из тех инсультов, которые за час забирают вас", - отметил он.

Кроме того, врач отметил, что последний раз видел Папу в субботу, когда дал ему пирог с любимым вкусом. По словам Альфьери, Франциск ответил ему:

"У меня все очень хорошо, я снова начал работать, и мне это нравится".

Смерть Папы Римского - что известно

Как писал УНИАН, в Пасхальный понедельник умер Папа Римский Франциск. Смерть понтифика наступила в ватиканском доме Санта-Марта.

Позже Ватикан назвал причину смерти Папы Римского. Оказалось, что Франциск умер от инсульта и необратимой сердечной недостаточности.

Также известно, что за день до смерти он выступил с пасхальной речью на площади Святого Петра, а также имел встречу с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнсом.

В то же время источник УНИАН сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский посетит церемонию прощания с Папой Франциском. Известно, что Франциск выбрал местом своего захоронения базилику Санта Мария Маджоре, а не собор Святого Петра.

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